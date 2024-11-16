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Трамп может назначить спецпосланником по Украине юриста российского происхождения Эпштейна

Трамп может назначить спецпосланником по Украине юриста российского происхождения Эпштейна

Киев  •  УНН

 • 9264 просмотра

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Борис Эпштейн, советник Трампа российского происхождения, предложил себя на роль спецпосланника по российско-украинскому конфликту. Несмотря на отсутствие дипломатического опыта и текущие обвинения, Трамп проявил интерес к этой идее.

Избранный президент США может "отдать" должность спецпосланника по Украине юристу российского происхождения Борису Эпштейну. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Издание отмечает, что советник Борис Эпштейн, который координировал правовую защиту в уголовных делах Трампа, сам предложил избранному президенту стать специальным посланником по российско-украинскому конфликту.

Эпштейн, родившийся в россии и живший там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Он сказал группе, что у него есть родственники по обе стороны конфликта.

По словам людей, проинформированных об этом, несколько человек в самолете (на котором Трамп летел на встечу с Байденом в Белом доме - ред.), казалось, были шокированы идеей назначения Эпштейна на деликатный дипломатический пост. Помимо отсутствия у него дипломатического опыта, в настоящее время он находится под обвинением в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их попытки отменить выборы 2020 года с помощью так называемых поддельных выборщиков. 

По информации СМИ, Трамп слушал с явным интересом и не отверг предложение, хотя и не взял на себя обязательств по нему.

"Что бы ни вышло из идеи Эпштейна, Трамп уже наделил своего советника чрезвычайной властью и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других. Даже самый богатый человек в мире Илон Маск, который на прошлой неделе посетил множество переходных встреч, в частном порядке заметил, насколько он удивлен тем, что Эпштейну предоставили так много полномочий", - пишет издание.

СМИ также отмечает, что Эпштейн отказался от комментариев, а представитель Трампа не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Добавим

Эпштейн родился в 1982 году в Москве. В 1993 году его семья иммигрировала в США. Во время президентской кампании Трампа в 2016 году Эпштейн был старшим советником кампании. После Эпштейн стал специальным помощником в администрации Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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