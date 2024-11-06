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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Победа Трампа может остановить все уголовные дела против него на 4 года - СМИ

Киев  •  УНН

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После победы на выборах Трамп сможет закрыть федеральные дела против себя. Однако он не будет иметь контроля над делами в Нью-Йорке и Джорджии.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в среду по сути положит конец уголовным делам, возбужденным против него, по крайней мере, на четыре года его пребывания в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения, Трамп большую часть этого года сталкивался с четырьмя одновременными судебными преследованиями по обвинениям, начиная с его попытки скрыть выплату денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его кампании 2016 года и заканчивая его попытками отменить свое поражение на выборах 2020 года. Нью-йоркское жюри в мае признало его виновным в фальсификации деловых записей, связанных с выплатой Дэниэлс, что сделало его первым бывшим президентом США, осужденным за тяжкое преступление.

24 октября Трамп, республиканец, заявил интервьюеру, что он уволит специального прокурора США Джека Смита, который возглавлял федеральное преследование в связи с его попытками отменить свое поражение на выборах и сохранением секретных документов после ухода с должности, "в течение двух секунд" после приведения к присяге.

Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и назвал преследования политически мотивированными.

Додавим

Хотя Трамп как президент будет иметь полномочия уволить Смита и закрыть федеральные дела против него, у него не будет такого же контроля над делом о взятках за молчание в Нью-Йорке или судебным преследованием его в Джорджии за попытку отменить свое поражение в 2020 году в этом штате. Но его уникальная роль в качестве президента делает маловероятным, что он столкнется с правовыми последствиями в любом случае в течение своего срока полномочий, добавляет Reuters.

"Ему были предъявлены обоснованные обвинения в преступлениях в рамках системы, которая у нас есть", — сказала Кристи Паркер, специальный советник Protect Democracy, правозащитной организации, которая занимается противодействием тому, что она называет авторитарными угрозами США. Паркер сказала, что если Трамп действительно закроет дела, "это не будет означать, что он поступил правильно".

Еще одно судебное заседание запланировано до того, как он должен принять присягу 20 января, хотя эксперты по правовым вопросам заявили, что это вряд ли произойдет.

Мировые лидеры массово поздравляют Трампа с победой: кто и что сказал6 ноября 2024, 12:59 • 3929 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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