Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа призвали отменить приговор их клиенту в суде по делу о выплате денег за сокрытие порноактрисе Сторми Дэниелс. Сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Команда юристов Дональда Трампа официально обратилась к судье с просьбой отменить обвинительный приговор, вынесенный бывшему президенту за молчание, а также обвинительное заключение, которое привело к его судебному разбирательству.

В судебном документе, обнародованном в четверг, адвокаты Трампа Тодд Бланш и Эмиль Бове изложили свое мнение о том, что прокуроры по уголовному делу в Нью-Йорке были неправы, спеша судить Трампа, в то время как Верховный суд все еще рассматривал возможность принятия решения по иску Трампа об иммунитете от обвинения.

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Юристы Трампа призвали судью Хуана М. Мерчана "устранить эту несправедливость".

Справка

Когда в мае присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия возможного сексуального скандала во время избирательной кампании 2016 года, Трамп стал первым бывшим лидером США, осужденным за преступление.

Дополнение

Адвокаты Трампа призвали Мерчана отменить не только обвинительный приговор, но и само обвинение. Тогда обвинение не сможет пересмотреть дело.

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