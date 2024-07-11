В лагере Демократической партии США все настойчивее звучат призывы к Байдену предоставить доказательства, - как он может победить Трампа. Пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

На встрече за закрытыми дверями в среду лидеры демократов призвали президента Байдена и его предвыборный штаб предоставить убедительные доказательства жизнеспособного пути к победе над Трампом.

На фоне устойчивой волны плохих результатов опросов в штатах, в демпартии упомянули о сомнениях американцев относительно способности Байдена выполнять свою работу. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на комментарии людей, которые знакомы с участниками встречи.

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Отмечается, что старшие сотрудники предвыборного штаба начали более пессимистично оценивать шансы Байдена, даже несмотря на то, что они продолжают участвовать в блиц-консультациях, чтобы продвинуть кампанию вперед и убедить союзников в способности президента восстановиться.

Между тем, есть слухи, что в ближайшие дни законодатели и доноры в частном порядке могут публично призвать Байдена выйти из партии. Они утверждают, что не хотят ставить Байдена в неловкое положение во время продолжающегося саммита НАТО в Вашингтоне, а также дают ему время самостоятельно принять решение о выходе из гонки.

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