В лагере республиканцев запрашивают отчет о здоровье президента США. Председатель комитета по надзору Палаты представителей требует, чтобы данные о медицинском обследовании Байдена были расшифрованы. Пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В США поставили под сомнение независимую позицию личного врача Байдена. Председатель комиссии, республиканец Джеймс Комер, выразил сомнения относительно способности Кевина О'Коннора, врача Джо Байдена, проводить "точные и независимые" оценки. Комер потребовал, чтобы О'Коннор появился для расшифровки интервью о медицинском обследовании Байдена.

Справка

Доктор О'Коннор был назначен врачом Байдена всего через несколько дней после его президентского срока. Впервые он начал работать врачом Байдена в 2009 году.

После обычного медосмотра Байдена в феврале О'Коннор заявил в своей оценке, что он "полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений".

Критик Байдена

Джеймс Комер, глава комитета по надзору Палаты представителей и республиканец от штата Кентукки - известный "разоблачитель" Байдена. Он в течение нескольких месяцев возглавлял инициированное республиканцами расследование по импичменту Байдена, которое, однако, ни к чему не привело.

Республиканцы не предоставили доказательств того, что Байден был причастен к каким-либо преступным действиям, несмотря на неоднократные заявления об обратном.

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Джеймс Комер в письме к доктору Кевину О'Коннору заявил, что он также стремится связать О'Коннора с серией предыдущих расследований.

В своем письме Комер указал на ответ Байдена на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса в пятницу о том, готов ли Байден пройти когнитивный тест.

"Каждый день я прохожу когнитивный тест. Каждый день я прохожу этот тест. Все, что я делаю", - ответил Байден.

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В письме О'Коннору Комер заметил следующее:

Вы неоднократно отказывали СМИ в большинстве просьб об интервью, и теперь Комитет обращается к вам с просьбой дать ответы на вопросы о вашей независимости в связи с неоднозначной и путаной информацией, поступающей из Белого дома о способности президента выполнять свою работу - заявил он.

В письме также указывалось на первоначальные противоречивые сообщения о том, проходил ли Байден медицинское обследование после своего обычного февральского медосмотра.

Ответ Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам в середине прошлой недели, что Джо Байден на самом деле не проходил никаких медицинских осмотров с февраля.

Затем, несколько часов спустя Байден сообщил группе губернаторов во время встречи, что после дебатов его осмотрел врач, добавив, что, по словам источников, все в порядке.

В связи с этим, у республиканцев закрались подозрения; Комер указал, что "заявления пресс-секретаря Белого дома и президента Байдена кажутся противоречивыми".

Председатель комитета по надзору Палаты представителей считает, что необходимо понять действительную роль доктора Кевина О'Коннора в Белом доме в настоящее время.

"Учитывая ваши связи с семьей Байденов, комитет также пытается понять, в состоянии ли вы предоставить точные и независимые оценки пригодности президента к службе", заметил в своем послании Джеймс Комер.

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