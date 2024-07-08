После провала действующего президента США в телевизионной дуэли с Трампом, среди демократов усиливаются разговоры о том, что вице-президент Камала Харрис способна еффективно заменить Джо Байдена, если тот все-таки выйдет из гонки. Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

В то время как президент Байден борется с последствиями неудачных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, в лагере демократов - публично и в частном порядке – находит все большее развитие утверждение, что вице-президент Камала Харрис может стать достойной заменой, в случае если Байден решиться сойти с дистанции.

Недавние опрос также показывают, что независимые избиратели поддерживают Харрис.

Справка

Камала Харрис, первая афроамериканка и азиатка, занимавшая пост вице-президента США; бывший сенатор США и генеральный прокурор Калифорнии; она может стать первой женщиной на посту президента США, если будет выдвинута партией демократов и победит на выборах 5 ноября.

Пребывание Харрис в Белом доме характеризуется медленным формированием портфеля политических решений, текучкой кадров; в прессе вспоминают решения относительно миграции из Центральной Америки, которые, как считается, не принесли особых успехов.

В знак того, что иммиграция становится все большей политической головной болью для демократов, Харрис начала возглавлять более жесткую риторику администрации, призванную отбить у мигрантов желание нелегально пересекать южную границу США.

Она также представила политику, направленную на устранение коренных причин миграции, однако ей с трудом удалось дистанцироваться от политики, связанной с наплывом мигрантов на границе, что не входило в ее полномочия. – пишет Wall Street Journal.

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Харрис сыграла ключевую роль в создании коалиции вокруг вопроса защиты избирательных прав. Считается, что это было приоритетом для демократов и администрации Байдена, когда он вступил в должность. Но усилия по принятию законодательства были заведены в тупик на раннем этапе, когда несколько умеренных демократов (Джо Манчин из Западной Вирджинии, Кирстен Синема из Аризоны) отказались поддержать ослабление правил, которое позволило бы принять законопроекты о реформе выборов простым большинством голосов.

"Мы не собираемся сдаваться. Речь идет буквально о будущем нашей страны с точки зрения ее демократии", — сказал тогда Харрис.

Она была очень заметным и активным защитником этой администрации (..) лояльный демократ. Я думаю, вопрос в том, будет ли Демократическая партия лояльна к женщинам и чернокожим, которые были лояльны к ним, символом которых является она - сказал лидер движения за гражданские права демократ Эл Шарптон.

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Последние опросы показывают, что Харрис может превзойти Байдена во втором туре выборов против Трампа, хотя ей придется столкнуться с жесткой конкуренцией.

Опрос CNN, опубликованный 2 июля, показал, что избиратели отдают предпочтение Трампу перед Байденом на 6% пунктов. Но есть также измерения, согласно которым Харрис также опережает Трампа – 47% против 45%.

За последние два года ее работа на посту вице-президента заметно улучшилась - говорит Джамал Симмонс, бывший директор по связям с общественностью Харрис.

Вице-президент провела множество мероприятий, посвященных защите репродуктивных прав, часто используя свою платформу для нападок на усилия республиканцев по ограничению доступа к абортам через суды и законодательные органы штатов.

Байден также акцентировал внимание на этом вопросе на предвыборных мероприятиях по всей стране, однако был несколько более неохотным относительно этой темы.

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Харрис в свою очередь часто говорила о страданиях женщин глубоко личным и интуитивным тоном, вспоминая свои встречи с теми, кому не разрешили обратиться в отделение неотложной помощи и у кого случился выкидыш.

Это кризис здравоохранения, и мы все знаем, кого винить: Дональда Трампа - заявил Харрис в прошлом месяце, отмечая вторую годовщину решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда, на предвыборном мероприятии в Колледж-Парке, штат Мэриленд.

По данным офиса Харрис, с января вице-президент совершила более 60 поездок в 20 штатов. На следующей неделе Харрис собирается отправиться в Новый Орлеан, Лас-Вегас, Даллас и Индианаполис в рамках прямой работы с ключевыми группами населения, в число которых входят чернокожие американцы, женщины и молодежь, сообщили в ее офисе.

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