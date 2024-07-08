Усилия американских чиновников, направленные на вывод из эксплуатации теневой флот нефтяных танкеров, который позволяет рф продавать нефть по высокой цене, наталкиваются на противодействие Белого дома. Согласно материалу NYT, Белый дом опасается, что новые штрафы в отношении указанных танкеров приведут к росту цен на нефть и повредят предвыборной кампании президента США Джо Байдена, передает УНН.

Детали

Чиновники министерства финансов президента Байдена предлагают новые меры, направленные на то, чтобы нанести ущерб теневому флоту танкеров, которые помогают доставлять российскую нефть покупателям по всему миру вопреки западным санкциям. Однако администрация президента США пока не приняла решения об их введении.

Контекст

Пытаясь лишить россию денег, необходимых для продолжения войны в Украине, Соединенные Штаты и их союзники ввели штрафы и предприняли другие новые шаги, чтобы ограничить доходы москвы от продажи нефти за границу. И все же рф все чаще находит способы обойти эти ограничения.

В настоящее время чиновники Казначейства обратили внимание на так называемый теневой флот нефтяных танкеров, который позволяет россии продавать нефть по цене выше 60 долларов за баррель (выше порога, который Соединенные Штаты и их союзники ввели в 2022 году).

Теперь чиновники Минфина США предлагают ограничить способность рф получать прибыль от экспорта энергоносителей, но не ограничивать международные рынки в нефтяных поступлениях, чтобы не допустить глобальный ценовой шок. Но россия в значительной степени обошла ограничение, что позволило ей получать огромные прибыли для финансирования своих военных усилий против Украины, отмечает NYT.

Предложения о новых штрафах в отношении теневого флотатанкеров пока не одобрены в Вашингтоне, - экономические советники опасаются, что это может привести к последствиям, которые повредят предвыборной кампании Джо Байдена.

Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это чревато ростом цен на нефть этим летом и повышением цен на бензин в США, что может повредить избирательной кампании Байдена - говорится в публикации.

При этом, в статье говорится, что сотрудники Казначейства США представили администрации президента аналитические материалы, свидетельствующие о том, что риск серьезного влияния на нефтяной рынок невелик. Тем не менее, в Белом доме не подписали эти предложения.

Напомним

россия создала теневой флот из старых судов ледового класса, переданных неизвестным компаниям, базирующимся в Дубае, для транспортировки сжиженного природного газа по всему миру в обход западных санкций.