Через несколько месяцев после начала полномашстабного вторжения в Украину и введения западных санкций, россия создала теневой флот для транспортировки своей нефти на глобальном уровне. По последним данным, москва начала аналогичные меры для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который является важным для увеличения экспорта, наполнения государственной казны и финансирования военных нужд.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Попытки России увеличить свою долю на мировом рынке СПГ затруднены из-за санкций США, которые сдерживают иностранные инвестиции и блокируют поставки специализированных судов для арктических маршрутов. Новые европейские санкции, которые вступят в силу в следующем году, ограничат доступ к портам, что еще больше усложнит логистику. Согласно глобальной базе данных судоходства Equasis, за последние три месяца право собственности на по меньшей мере восемь судов было передано компаниям в Дубае. Четыре из этих судов относятся к ледовому классу и получили разрешение от Москвы на прохождение арктических вод России этим летом.

Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию темного флота для СПГ. Покупка старых перевозчиков, передача судов ледового класса компании в Дубае и рекордное количество разрешений на Северный морской путь свидетельствуют о том, что кусочки головоломки темного флота становятся на свои места - сказал основатель Арктического института, аналитического центра в Вашингтоне Мальте Гумперт.

Судно под названием Asya Energy, плавающее под флагом Палау, стало объектом внимания в июне, когда, несмотря на усиленные атаки боевиков-хуситов на коммерческие корабли в Красном море, оно безопасно прошло этот регион.

Asya Energy стало первым перевозчиком СПГ, который совершил такое путешествие с января этого года. 22-летнее судно, получившее свое нынешнее название в мае, управляется компанией Nur Global Shipping, базирующейся в роскошном отеле Meydan в зоне свободной торговли ОАЭ. Эта компания подверглась критике со стороны официальных лиц за отсутствие прозрачности и не имеет известного страховщика.

По данным отслеживания Bloomberg, на четверг Asya Energy направлялась к Средиземному морю без груза и без указания конкретного пункта назначения. Nur, который согласно собственному веб-сайту вошел в энергетический сектор в 2022 году, с апреля управляет тремя другими перевозчиками СПГ - Pioneer, New Energy и Mulan, которые принадлежат фирмам, расположенным по адресу Nur.

Страховщики этих танкеров также указаны как неизвестные. С другой стороны, четыре недавно построенные суда ледового класса перешли в собственность компании White Fox Ship Management в Дубае. Недавно россия одобрила корабли North Air, North Mountain, North Sky и North Way для навигации в Арктике этим летом.North Way сейчас направляется к терминалу Зебрюгге в Бельгии для получения партии российского газа. White Fox не имеет официального офиса и делит офисный стол с несколькими другими компаниями, что создает дополнительные вопросы относительно прозрачности ее операций.

Напомним,

Исследование ВВС утверждает, что миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируются в Великобританию несмотря на введенные санкции. В частности, по меньшей мере три завода в Индии занимаются поставками нефтепродуктов в Британию изготовленных из российской нефти.