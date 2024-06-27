рф починає створювати тіньовий флот для експорту скрапленого газу – Bloomberg

За кілька місяців після початку повномашстабного вторгнення в Україну та введення західних санкцій, росія створила тіньовий флот для транспортування своєї нафти на глобальному рівні. За останніми даними, москва розпочала аналогічні заходи для транспортування скрапленого природного газу (СПГ), який є важливим для збільшення експорту, наповнення державної казни та фінансування військових потреб.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Спроби росії збільшити свою частку на світовому ринку СПГ ускладнені через санкції США, які стримують іноземні інвестиції і блокують постачання спеціалізованих суден для арктичних маршрутів. Нові європейські санкції, які наберуть чинності наступного року, обмежать доступ до портів, що ще більше ускладнить логістику. Згідно з глобальною базою даних судноплавства Equasis, за останні три місяці право власності на щонайменше вісім суден було передано компаніям у Дубаї. Чотири з цих суден належать до льодового класу і отримали дозвіл від москви на проходження арктичних вод росії цього літа.

Є кілька ознак, що вказують на зусилля Росії зі створення темного флоту для СПГ. Купівля старих перевізників, передача суден льодового класу компанії в Дубаї та рекордна кількість дозволів на Північний морський шлях свідчать про те, що шматочки головоломки темного флоту стають на свої місця - сказав засновник Арктичного інституту, аналітичного центру у Вашингтоні Мальте Гумперт.

Судно під назвою Asya Energy, що плаває під прапором Палау, стало об'єктом уваги у червні, коли, незважаючи на посилені атаки бойовиків-хуситів на комерційні кораблі в Червоному морі, воно безпечно пройшло цей регіон.

Asya Energy стало першим перевізником СПГ, який здійснив таку подорож з січня цього року. 22-річне судно, яке отримало свою нинішню назву в травні, керується компанією Nur Global Shipping, базованою в розкішному готелі Meydan у зоні вільної торгівлі ОАЕ. Ця компанія зазнала критики з боку офіційних осіб за відсутність прозорості і не має відомого страховика.

За даними відстеження Bloomberg, на четвер Asya Energy прямувала до Середземного моря без вантажу і без вказівки конкретного пункту призначення. Nur, який згідно з власним веб-сайтом ввійшов в енергетичний сектор у 2022 році, з квітня управляє трьома іншими перевізниками СПГ — Pioneer, New Energy та Mulan, які належать фірмам, розташованим за адресою Nur.

Страховики цих танкерів також вказані як невідомі.З іншого боку, чотири нещодавно побудовані судна льодового класу перейшли у власність компанії White Fox Ship Management в Дубаї. Нещодавно росія схвалила кораблі North Air, North Mountain, North Sky і North Way для навігації в Арктиці цього літа.North Way наразі прямує до терміналу Зебрюгге в Бельгії для отримання партії російського газу. White Fox не має офіційного офісу і ділить офісний стіл з кількома іншими компаніями, що створює додаткові запитання щодо прозорості її операцій.

Нагадаємо

Дослідження ВВС стверджує, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортуються до Великобританії попри запроваджені санкції. Зокрема, щонайменше три заводи в Індії опікуються поставками нафтопродуктів до Британії виготовлених з російської нафти.