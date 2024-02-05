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Перероблена російська нафта і далі потрапляє в Британію через "лазівку" – ВВС

Перероблена російська нафта і далі потрапляє в Британію через "лазівку" – ВВС

Київ • УНН

 • 100395 перегляди

Велика Британія продовжує опосередковано імпортувати мільйони барелів російської нафти щороку через нафтопродукти, перероблені з російської сирої нафти в таких країнах, як Індія, які потім експортуються до Великої Британії, підриваючи західні санкції, спрямовані на обмеження доходів від російської нафти.

Дослідження ВВС стверджує, що мільйони барелів палива, виготовленого з російської нафти, все ще імпортуються до Великобританії попри запроваджені санкції. Зокрема, щонайменше три заводи в Індії опікуються поставками нафтопродуктів до Британії виготовлених з російської нафти, пише УНН.

Деталі

Росіяни знайшли "лазівку". Вони переробляють свою нафту в таких країнах, як Індія та Китай, а продукти продаються до Великобританії.

Це не є незаконним і не порушує заборону Великобританії на російську нафту, зазначають журналісти ВВС. Втім це підриває ідею санкцій, що спрямовані на обмеження заробітку росії. Адже рф спрямовує кошти від експорту на військові потреби, зокрема, й для ведення війни на території України.

Уряд Великої Британії заперечив будь-який імпорт російської нафти з 2022 року. Втім прессекретар зазначив, що міжнародно визнані "правила походження" визначають, що нафта, перероблена в іншій країні, класифікується для цілей торгівлі як така, що походить із країни переробки.

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Браян Мюльєр, співголова групи міжнародної торгівлі та митної справи юридичної фірми Bird & Bird, пояснив, що відповідно до діючих правил російська сира нафта, перероблена в такій країні, як Індія, класифікується як індійська.

Зміна походження визначається на основі значної обробки. … Якщо російські нафтопродукти значною мірою перероблені з води в юрисдикції, відмінній від російської федерації, вони більше не вважаються такими, що походять з російської Федерації.

– пояснив Браян Мюльєр.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) зауважив, що ця "лазівка ​​в нафтопереробці" дозволяє таким країнам, як Індія та Китай, що не ввели санкцій проти Кремля, цілком легально імпортувати російську сиру нафту та переробляти її в нафтопродукти, такі як авіаційне паливо. і дизель. А в подальшому експортувати цю продукцію до Великобританії та ЄС.

Проблема з цією лазівкою полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дозволяє збільшити обсяги продажів, а також підвищити її ціну, що збільшує кошти, які направляються у військову скарбницю кремля. 

 — зазначив експерт в галузі енергетики, керівник CREA Ісаак Леві.

Джерело в нафтовій промисловості додало, що оскільки Велика Британія не є самозабезпеченою дизелем, вона має десь купувати його, і якщо вона не отримує його з Індії, вона ризикує заплатити вищу ціну в іншому місці та перекласти витрати на споживача.

Пан Сміт сказав, що хоча так звана лазівка ​​підриває санкції, ситуація була складною.

Неможливо вивести російську нафту або продукти, створені з російського матеріалу, зі світового ринку. … Росія також є настільки ключовим гравцем, що можновладці не хочуть повністю викорінювати російські пропозиції зі світового ринку, оскільки це призведе до різкого зростання ціни.

 – зауважив Сміт.

В окремій дослідницькій роботі агітаційна група Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великобританії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

Більшість імпортованого палива - 4,6 мільйона барелів – це авіаційне паливо, що за припущеннями дослідників, використовувалося в одному з 20 польотів у Великій Британії.

Уряд Британії публічно засуджуючи війну в Україні, залишається співучасником продажу російської нафти, тримаючи цю лазівку в нафтопереробці відкритою. Кожен фунт, витрачений на російську нафту, допомагає путіну платити за його загарбницьку війну. 

 – зауважила Лела Стенлі, керівник кампанії української команди Global Witness,

Ексклюзивні цифри, надані ВВС CREA, свідчать, що протягом перших 12 місяців заборони російської нафти з грудня 2022 року близько 569 мільйонів фунтів стерлінгів, імпортованих Великобританією, були отримані з російської сирої нафти.

В обох звітах стверджувалося, що так звана лазівка ​​опосередковано забезпечила кремлю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів податкових надходжень.

Вони також сказали, що основна частина імпорту надходила в основному з трьох нафтопереробних заводів в Індії - Джамнагар, Вадінар і Нью-Мангалур, а також дев'яти інших в кількох країнах, включаючи Китай.

Більшість оцінок, зроблених CREA та Global Witness, ґрунтувалися на аналізі даних про відвантаження нафти від аналітичної компанії Kpler, а дані про ціни базувалися на даних Євростату та деяких інших джерел даних. І CREA, і Global Witness заявили, що ці дві дослідницькі статті ґрунтуються на припущеннях і визнають, що аналіз такої торгівлі має проблеми та обмеження.

Про використання цієї лазівки росіянами свідчить і звітність Міжнародного енергетичного агентства. Дані агентства показують, що імпорт російської нафти в Індію зріс після початку війни в Україні. У відповідь на санкції росія знизила ціни на нафту, щоб залучити нових покупців.

Після вторгнення імпорт індійського авіаційного палива та дизелю у Велику Британію також зріс.

Довідково

Росія є третім у світі виробником нафти. рф добуває сиру нафту з землі, яку потім експортують на нафтопереробні заводи та перетворюєть на такі продукти, як бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та різні пластики.

Російська економіка сильно залежить від цього експорту.

Західні союзники вдарили по росії численними санкціями, включаючи обмеження цін на нафту, яке має на меті запобігти отриманню москвою більше 60 доларів за барель сирої нафти.

Але є сумніви щодо того, чи є ці заходи настільки жорсткими, як сподівалися після того, як Міжнародний валютний фонд нещодавно покращив свій прогноз економічного зростання росії в 2024 році з 1,1% до 2,6%.

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Вплив санкцій

Санкції вплинули не лише на росію, а й на країни, які їх запровадили. Оскільки ціни на нафту та газ стрімко зросли, країни ЄС почали боротися за нові поставки з росії.

У січні минулого року статистика торгівлі свідчила про те, що Велика Британія не імпортувала викопного палива з країни, тоді як у 2021 році імпорт газу, нафти та вугілля з росії до Британії склав 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Минулого року деякі законодавці США також наполягали на забороні імпорту палива з нафтопереробних заводів, які використовують російську сиру нафту, а представники США Ллойд Доггетт і Джо Вілсон представили законопроект, щоб закрити лазівку в нафтопереробці.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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