Поставки російської нафти через Червоне море стикаються з меншими ризиками, ніж конкуренти - Reuters

Танкери, які перевозять російську нафту, продовжують плавати через Червоне море, практично не перериваючи діяльність через напади хуситів на судноплавство, і наражаються на менші ризики, ніж конкуренти, з посиланням на дані керівників судноплавних компаній, аналітиків і даних про поставки повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як вказано, рф стала більш залежною від торгівлі через Суецький канал та Червоне море після вторгнення в Україну, що призвело до того, що Європа ввела санкції на російський імпорт і змусила москву експортувати більшу частину своєї нафти до Китаю та Індії. До війни росія більше експортувала до Європи.

За даними нафтової аналітичної компанії Vortexa, кількість російських суден, що проходять через Червоне море, з грудня трохи знизилася, але трафік минулого тижня попри все був приблизно на 20% вищим, ніж у середньому в 2023 році.

"Це контрастувало з масштабнішими збоями в роботі нафтових танкерів по Червоному морю за останні два тижні", - пише видання.

І зазначає, що постачання дизельного палива та авіагасу з Близького Сходу та Азії до Європи – один з основних маршрутів торгівлі нафтою зі Сходу на Захід – практично припинилися через кілька днів після першої серії ударів у відповідь по Ємену під керівництвом США 11 січня, про що свідчать дані Vortexa.

"росія має тісні зв'язки з Іраном, який підтримує хуситів, і це, можливо, допомогло запобігти атакам", - ідеться у матеріалі.

У суден, які перевозять російську нафту, як вказано, здебільшого немає зв'язку з Ізраїлем, США чи Великою Британією. Хусити заявили, що атакують кораблі, пов'язані з цими країнами, щоб продемонструвати солідарність із палестинцями у секторі Газа.

Санкції G7 щодо торгівлі нафтою з росією через війну в Україні сприяли швидкому зростанню "тіньового флоту" суден, що перевозять нафту і паливо, що підпадає під санкції. Ці судна орендуються компаніями, які зазвичай зареєстровані за межами країн, які ввели санкції проти росії. Вони також користуються морськими послугами та страховкою країн, які не запроваджують санкції.

Оскільки ці судна мають менше явних зв'язків із західними компаніями, ймовірність того, що ці судна стануть мішенню, менша, зазначає видання.

"Більша частина російської сирої нафти і палива перевозиться тіньовим флотом, тому малоймовірно, що вона опиниться під прицілом атак хуситів", - сказав досвідчений нафтотрейдер Аді Імсірович.

За словами аналітика Vortexa Мері Мелтон, багато суден, що перевозять російські вантажі, повідомляють, що вони не прив'язані до Ізраїлю через сигнали автоматичних систем ідентифікації (АІС), які публічно передають інформацію, включаючи місцезнаходження та пункт призначення судна.

росія, партнер таких ключових арабських держав як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, а також її зв'язки з Іраном, засудила те, що вона назвала "безвідповідальними" ударами.

Китайські чиновники чинили тиск на Іран, щоб той припинив атаки на кораблі в Червоному морі та забезпечив, щоб ці атаки не завдали шкоди інтересам Китаю, повідомили минулого тижня іранські джерела та дипломат.

За словами Мелтон з Vortexa, атака хуситів наприкінці минулого тижня на танкер, який перевозив паливо, яке спочатку було завантажено в росії, навряд чи вплине на ширші російські торгові потоки, оскільки саме це судно стало об'єктом атаки, адже мало зв'язки з британськими та американські компанії.

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"Танкер був пов'язаний з корпоративними структурами як у США, так і у Великій Британії, тому інші судна, які перевозять російські вантажі без цих зв'язків, не стикаються з подібним ризиком", - сказала вона.

За даними іншої компанії з відстеження Kpler, атакований танкер Marlin Luanda належить Oceonix Services, компанії, зареєстрованій у Великій Британії за адресою в Лондоні.

Світовий трейдер сировинних товарів Trafigura, який володів вантажем, заявив, що оцінює безпекові ризики подальших рейсів Червоним морем.

Чотири танкери з російською сирою нафтою марки Urals пройшли через протоку Баб-ель-Мандаб, а ще три вирушили на південь через Червоне море після атаки на судно Trafigura 26 січня, свідчать дані Kpler.

Проте західні танкери, швидше за все, змінять маршрут подалі від Червоного моря й обпливуть мис Доброї Надії, сказав Шефалі Шокін, провідний аналітик судноплавства дубайського судновласника.

У будь-якому випадку відправники вантажу стикаються з вищими витратами. У Червоному морі судновласники стягують вищі ставки фрахту та збори екіпажу, а страхові премії від військових ризиків різко зросли, зазначає видання.

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