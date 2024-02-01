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ЄС планує розпочати місію в Червоному морі для захисту суден від атак хуситів

ЄС планує розпочати місію в Червоному морі для захисту суден від атак хуситів

Київ • УНН

 • 26923 перегляди

ЄС планує розпочати військово-морську місію в Червоному морі протягом наступних трьох тижнів, щоб захистити вантажні судна від нападів хуситів у Ємені та зменшити перебої в торгівлі.

Європейський союз планує розпочати в найближчі три тижні військово-морську місію в Червоному морі, щоб допомогти захистити вантажні судна від нападів хуситів в Ємені. Атаки заважають торгівлі та призводять до зростання цін, заявив у середу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Associated Press, пише УНН.   

Деталі 

Жозеп Боррель заявив, що хоче, щоб місія почала працювати до 17 лютого. За словами чиновників, сім країн ЄС готові надати кораблі або літаки. Бельгія вже зобов'язалася направити фрегат. Очікується, що Німеччина зробить те саме.

Від початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні хусити ведуть постійну кампанію  з атак на комерційні судна, але Боррель запевнив, що місія ЄС не братиме участі в будь-яких військових ударах.

"Мета така: захист суден. Перехоплення атак на кораблі. Не брати участі в жодних діях проти хуті. Тільки блокування атак хутистів", - сказав Боррелль. 

За його словами, бізнес вимагає від ЄС вжиття заходів з огляду на торговельні наслідки через необхідність кораблям оминати Червоне море на шляху до Європи і назад.

"Багато європейських компаній попросили нас зробити це, тому що їхня бізнес-модель сильно страждає через високе зростання вартості.. Це впливає на ціни, на інфляцію. Тож для нас цілком природно спробувати уникнути цього ризику", - вказав дипломат. 

Доповнення 

Минулого тижня американські та британські війська розбомбили низку цілей у восьми місцях, які використовуються підтримуваними Іраном хутистами. Це було уже вдруге, коли союзники завдали скоординованих ударів у відповідь по ракетних установках повстанців.

У середу, 31 січня, єменські хусити заявили, що обстріляли ракетами військовий корабель США. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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