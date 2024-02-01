ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов
Киев • УНН
ЕС планирует начать военно-морскую миссию в Красном море в течение следующих трех недель, чтобы защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене и уменьшить перебои в торговле.
Европейский союз планирует начать в ближайшие три недели военно-морскую миссию в Красном море, чтобы помочь защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене. Атаки мешают торговле и приводят к росту цен, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Жозеп Боррель заявил, что хочет, чтобы миссия начала работать до 17 февраля. По словам чиновников, семь стран ЕС готовы предоставить корабли или самолеты. Бельгия уже обязалась направить фрегат. Ожидается, что Германия сделает то же самое.
С начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре хуситы ведут постоянную кампанию по атакам на коммерческие суда, но Боррель заверил, что миссия ЕС не будет участвовать в любых военных ударах.
"Цель такова: защита судов. Перехват атак на корабли. Не участвовать ни в каких действиях против хути. Только блокирование атак хутистов", - сказал Боррелль.
По его словам, бизнес требует от ЕС принятия мер, учитывая торговые последствия из-за необходимости кораблям обходить Красное море на пути в Европу и обратно.
"Многие европейские компании попросили нас сделать это, потому что их бизнес-модель сильно страдает из-за высокого роста стоимости. Это влияет на цены, на инфляцию. Поэтому для нас вполне естественно попытаться избежать этого риска", - указал дипломат.
Дополнение
На прошлой неделе американские и британские войска разбомбили ряд целей в восьми местах, которые используются поддерживаемыми Ираном хутистами. Это было уже второй раз, когда союзники нанесли скоординированные ответные удары по ракетным установкам повстанцев.
В среду, 31 января, йеменские хуситы заявили, что обстреляли ракетами военный корабль США.
ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов
ЕС планирует начать военно-морскую миссию в Красном море в течение следующих трех недель, чтобы защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене и уменьшить перебои в торговле.
Харьковщина: россияне сбросили авиабомбы на больницу в селе Великий Бурлук, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали поселок Великий Бурлук на Харьковщине авиабомбами, попав в местную больницу и ранив нескольких человек.
Украина предупреждает союзников о "критической" нехватке снарядов - Умеров написал письмо коллегам из ЕС
Украина предупредила союзников, что сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку россия разворачивает втрое большую огневую мощь, требуя 200 000 снарядов в месяц. На этой неделе министр обороны Рустем Умеров написал своим коллегам из Европейского Союза.
Ермак и Нуланд: говорили об оборонной поддержке и дальнейшем сотрудничестве Украины и США
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за оборонную и экономическую помощь Украине и обсудил ожидания от решений саммита НАТО 2024 года по евроатлантической интеграции Украины.
"Шахеды" атаковали Харьков: есть попадания по гражданской инфраструктуре
Мэр Харькова сообщил, что город был атакован беспилотниками "шахед", которые, по предварительным данным, нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности
Украина и Италия обсудили структуру и основные элементы проекта двустороннего соглашения о безопасности.
Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт
Заместитель Госсекретаря США объявила, что американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас находятся на пути к линии фронта в Украине для продолжения поддержки безопасности. По ее словам, Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.
На Сумщине задержали мошенник, который требовал взятку у жены военнопленного
В Сумской области задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 000 гривен от жены военнопленного, обещая повлиять на первоочередное включение ее мужа в список на обмен пленными.
На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов
Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. В Минфине отметили, что поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение украинцев необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны
Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк
Посол США в Украине похвалил Министерство цифровой трансформации и его министра Михаила Федорова за достижения в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении.