ЕС планирует начать миссию в Красном море для защиты судов от атак хуситов

Европейский союз планирует начать в ближайшие три недели военно-морскую миссию в Красном море, чтобы помочь защитить грузовые суда от нападений хуситов в Йемене. Атаки мешают торговле и приводят к росту цен, заявил в среду Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Жозеп Боррель заявил, что хочет, чтобы миссия начала работать до 17 февраля. По словам чиновников, семь стран ЕС готовы предоставить корабли или самолеты. Бельгия уже обязалась направить фрегат. Ожидается, что Германия сделает то же самое.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре хуситы ведут постоянную кампанию по атакам на коммерческие суда, но Боррель заверил, что миссия ЕС не будет участвовать в любых военных ударах.

"Цель такова: защита судов. Перехват атак на корабли. Не участвовать ни в каких действиях против хути. Только блокирование атак хутистов", - сказал Боррелль.

По его словам, бизнес требует от ЕС принятия мер, учитывая торговые последствия из-за необходимости кораблям обходить Красное море на пути в Европу и обратно.

"Многие европейские компании попросили нас сделать это, потому что их бизнес-модель сильно страдает из-за высокого роста стоимости. Это влияет на цены, на инфляцию. Поэтому для нас вполне естественно попытаться избежать этого риска", - указал дипломат.

Дополнение

На прошлой неделе американские и британские войска разбомбили ряд целей в восьми местах, которые используются поддерживаемыми Ираном хутистами. Это было уже второй раз, когда союзники нанесли скоординированные ответные удары по ракетным установкам повстанцев.

В среду, 31 января, йеменские хуситы заявили, что обстреляли ракетами военный корабль США.