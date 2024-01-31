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Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі

Київ • УНН

 • 20098 перегляди

Хусити стверджують, що вони випустили ракети по американському військовому кораблю в Червоному морі, повідомляє AFP.

Єменські хусити заявили, що обстріляли ракетами військовий корабель США, повідомило у середу AFP, пише УНН.

Деталі

"Єменські повстанці-хусити випустили "кілька" ракет по військовому кораблю США в Червоному морі", - повідомляє AFP з посиланням на їхню заяву.

Ця заява з'явилася за кілька годин після того, як американські військові повідомили про збиття ракети.

Китай закликає Іран допомогти стримати напади хуситів у Червоному морі26.01.24, 09:43 • 110606 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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