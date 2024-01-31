Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі
Київ • УНН
Хусити стверджують, що вони випустили ракети по американському військовому кораблю в Червоному морі, повідомляє AFP.
Єменські хусити заявили, що обстріляли ракетами військовий корабель США, повідомило у середу AFP, пише УНН.
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"Єменські повстанці-хусити випустили "кілька" ракет по військовому кораблю США в Червоному морі", - повідомляє AFP з посиланням на їхню заяву.
Ця заява з'явилася за кілька годин після того, як американські військові повідомили про збиття ракети.
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