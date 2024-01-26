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Китай закликає Іран допомогти стримати напади хуситів у Червоному морі

Китай закликає Іран допомогти стримати напади хуситів у Червоному морі

Київ • УНН

 • 110606 перегляди

Китай закликав Іран запобігти нападам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів на кораблі в Червоному морі, наголосивши на потенційній загрозі зростаючим китайсько-іранським діловим відносинам. Китайці не уточнили, як можуть постраждати торговельні відносини, якщо інтересам Китаю буде завдано шкоди.

Китайська влада звернулася до своїх іранських колег з проханням допомогти стримати напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі. Представники КНР вказують на загрозу зазначеного діловим відносинам, які розвиває Пекін. Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Розповідається, що обговорення нападів і торгівлі між Китаєм і Іраном відбувалися на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні та Тегерані. Про це виданню повідомили іранські джерела, але не оголошуються подробиці про те, коли відбулися переговори, та хто в них брав участь.

Разом з тим, китайські офіційні особи не робили жодних конкретних коментарів чи погроз щодо того, як можуть постраждати торговельні відносини між Пекіном і Тегераном, якщо напади хуситів завдадуть шкоди інтересам Китаю.

Але Пекін, як вказується, чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо кораблі, пов'язані з Китаєм, будуть атаковані, або якщо інтереси Китаю будуть зачеплені будь-яким чином.

Китай є щирим другом країн Близького Сходу і прагне сприяти регіональній безпеці і стабільності, а також спільному процвітанню і розвитку

- заявило Міністерство закордонних справ Китаю про зустрічі з Іраном.

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Слід нагадати, що 14 січня міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав припинити напади на цивільні судна в Червоному морі. Посадовець не називав хуситів і не згадував Іран, але пояснив про необхідність підтримувати ланцюги поставок і міжнародний торговельний порядок.

В США поки відмовилися від коментарів з приводу про двосторонніх ірано-китайських обговорень цього питання.

По інформації Reuters, дипломат з США, знайомий із цією справою, сказав, що Китай спілкувався з Іраном щодо цього питання, втім незрозуміло, наскільки серйозно Тегеран сприйняв поради Пекіна.

Нагадаємо

Тиждень тому, Єменські хусити здійснили чергову атаку на американський вантажний корабель в Аденській затоці. Ракети впали у воду біля судна, ніхто не постраждав і не був пошкоджений.

Після авіаударів Сполучених Штатів і Сполученого Королівства проти Хуситів в Ємені, Китай зробив заяву, закликавши "усі відповідні сторони" уникати подальшої ескалації конфліктів  в Червоному морі.

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