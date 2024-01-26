Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море
Китай призвал Иран предотвратить нападения поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на корабли в Красном море, отметив потенциальную угрозу растущим китайско-иранским деловым отношениям. Китайцы не уточнили, как могут пострадать торговые отношения, если интересам Китая будет нанесен ущерб.
Херсон ночью подвергся двум ракетным ударам, враг бил из С-300, есть раненая - ОВА
Российские войска нанесли два ракетных удара по Херсону, били из С-300, в результате чего пострадала женщина, поврежден детский сад, многоэтажка и торговый центр. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации.
Наев показал, как проходят тренировки контрдиверсионных групп на севере
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил об очередных учениях контрдиверсионных групп Северного оперативного командования. Эти группы, противодействуя угрозам вдоль границы Сумской области, обезвреживают вражеских диверсантов.
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Мирнограда Донецкой области ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.
Ракетная атака рф на Харьков 23 января унесла жизни уже 11 человек
Количество жертв российского ракетного удара по Харькову 23 января возросло до 11 после того, как от полученных ранений скончалась женщина.
Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС
Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о планах посетить Запорожскую АЭС в Украине в течение следующих двух недель.
По Сумской области армия рф наносила удары четыре раза за ночь: 16 взрывов
Российские войска четыре раза атаковали Сумскую область Украины в течение ночи, используя артиллерию, минометы, БМП и РСЗО, в результате чего произошло 16 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация. Целями обстрелов стали Ворожбянская, Белопольская и Дружбовская громады.
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области выпустили 350 снарядов: есть жертва
Российские войска 73 раза обстреляли Херсонскую область, включая ракетный удар по Херсону, в результате чего один человек погиб и один был ранен, сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской областной военной администрации.
Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской
Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.
В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады
Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.