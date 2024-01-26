Китай призывает Иран помочь сдержать нападения хуситов в Красном море

Китайские власти обратились к своим иранским коллегам с просьбой помочь сдержать нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море. Представители КНР указывают на угрозу указанного деловым отношениям, которые развивает Пекин. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рассказывается, что обсуждение нападений и торговли между Китаем и Ираном происходили на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране. Об этом изданию сообщили иранские источники, но не оглашаются подробности о том, когда состоялись переговоры, и кто в них участвовал.

Вместе с тем, китайские официальные лица не делали никаких конкретных комментариев или угроз относительно того, как могут пострадать торговые отношения между Пекином и Тегераном, если нападения хуситов нанесут ущерб интересам Китая.

Но Пекин, как указывается, четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если корабли, связанные с Китаем, будут атакованы, или если интересы Китая будут задеты каким-либо образом.

Китай является искренним другом стран Ближнего Востока и стремится содействовать региональной безопасности и стабильности, а также совместному процветанию и развитию - заявило Министерство иностранных дел Китая о встрече с Ираном.

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Следует напомнить, что 14 января министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить нападения на гражданские суда в Красном море. Чиновник не называл хуситов и не упоминал Иран, но объяснил о необходимости поддерживать цепи поставок и международный торговый порядок.

В США пока отказались от комментариев по поводу о двусторонних ирано-китайских обсуждений этого вопроса.

По информации Reuters, дипломат из США, знакомый с этим делом, сказал, что Китай общался с Ираном по этому вопросу, впрочем непонятно, насколько серьезно Тегеран воспринял советы Пекина.

Напомним,

Неделю назад, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.

После авиаударов Соединенных Штатов и Соединенного Королевства против Хуситов в Йемене, Китай сделал заявление, призвав "все соответствующие стороны" избегать дальнейшей эскалации конфликтов в Красном море.

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