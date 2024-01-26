Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии

Эстонская компания Milrem Robotics поставит армии ОАЭ 60 боевых наземных беспилотных систем. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании передает УНН.

Детали

Соглашение будет включать закупку 20 гусеничных роботизированных боевых машин и 40 беспилотных наземных машин THeMIS. Стоимость контракта не сообщается, однако в пресс-релизе компании указано, что это крупнейшая в мире "робототехническая" сделка.

Контракт включает поставку гусеничных машин с 30-мм пушками MK44, боевых единиц THeMIS, оснащенных дистанционными боевыми модулями с пушкой M230LF, а также машин наблюдения THeMIS с радаром и камерами - рассказали в компании.

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Milrem Robotics также обеспечит комплексное обучение и надзор, чтобы соответствующий персонал достиг удовлетворительного уровня навыков управления боевыми беспилотными наземными системами.

Дополнение

Согласно условиям контракта, Milrem Robotics возглавит программу экспериментов и испытаний, направленную на интеграцию беспилотных наземных возможностей в арсенал вооруженных сил ОАЭ.

Эта инициатива является значительным шагом на пути к усилению боевых возможностей Вооруженных Сил путем развертывания гусеничных дронов THeMIS. Беспилотники имеют расширенные функции автономности и полезную нагрузку сторонних производителей.

Напомним,

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