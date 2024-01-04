Волонтеры из Крыма разработали дрон "Канюк" для ВСУ

Волонтеры-крымчане разработали специально для Вооруженных Сил Украины дрон "Канюк". Об этом сообщили в Армии дронов, передает УНН.

Детали

При создании дрона "Канюк" разработчики изучали внутренности российского БПЛА "Орлан", который приземлили украинские воины. Боевую проверку дрон уже прошел на фронте.

Технические характеристики "Канюка":

скорость полета: до 300 км/ч;

полезная нагрузка: может нести заряд от РПГ;

вес: 10-12 кг;

дальность полета: 70 км.

Его преимущество это, можно сказать, скорость и дальность. По сравнению с, например, небольшими дронами, он может нести хорошую массу заряда отметил один из разработчиков дрона Андрей Брюханов.

"Канюк" назван в честь одноименной хищной птички (на русский она переводится как "Сарыч", а самой южной точкой Украины и Крымского полуострова является мыс Сарыч).

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