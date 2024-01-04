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Волонтери з Криму розробили дрон "Канюк" для ЗСУ

Волонтери з Криму розробили дрон "Канюк" для ЗСУ

Київ • УНН

 • 36732 перегляди

Кримські волонтери розробили для українських військових безпілотник "Канюк" з дальністю польоту 70 км і швидкістю 300 км/год, здатний нести заряди для РПГ.

Волонтери-кримчани розробили спеціально для Збройних Сил України дрон "Канюк". Про це повідомили в Армії дронів, передає УНН.

Деталі

Під час створення дрона "Канюк" розробники вивчали нутрощі російського БПЛА "Орлан", який приземлили українські воїни. Бойову перевірку дрон уже пройшов на фронті.

Технічні характеристики "Канюка":

  • швидкість польоту: до 300 км/год; 
  • корисне навантаження: може нести заряд від РПГ; 
  • вага: 10-12 кг; 
  • дальність польоту: 70 км.

Його перевага це, можна сказати, швидкість і дальність. У порівнянні з, наприклад, невеликими дронами, він може нести добрячу масу заряду

зазначив один із розробників дрона Андрій Брюханов.

"Канюк" названий на честь однойменної хижої пташки (російською вона перекладається як "Сарич", а найпівденнішою точкою України та Кримського півострова є мис Сарич).

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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