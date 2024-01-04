Волонтери з Криму розробили дрон "Канюк" для ЗСУ
Київ • УНН
Кримські волонтери розробили для українських військових безпілотник "Канюк" з дальністю польоту 70 км і швидкістю 300 км/год, здатний нести заряди для РПГ.
Волонтери-кримчани розробили спеціально для Збройних Сил України дрон "Канюк". Про це повідомили в Армії дронів, передає УНН.
Деталі
Під час створення дрона "Канюк" розробники вивчали нутрощі російського БПЛА "Орлан", який приземлили українські воїни. Бойову перевірку дрон уже пройшов на фронті.
Технічні характеристики "Канюка":
- швидкість польоту: до 300 км/год;
- корисне навантаження: може нести заряд від РПГ;
- вага: 10-12 кг;
- дальність польоту: 70 км.
Його перевага це, можна сказати, швидкість і дальність. У порівнянні з, наприклад, невеликими дронами, він може нести добрячу масу заряду
"Канюк" названий на честь однойменної хижої пташки (російською вона перекладається як "Сарич", а найпівденнішою точкою України та Кримського півострова є мис Сарич).
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