В Японии разработали летающего дракона, который сможет тушить слишком опасные пожары
Киев • УНН
Японские ученые создали "Дракона-пожарного" - летающего робота-пожарного, предназначенного для борьбы с огнем, который может быть слишком опасным для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.
Японские ученые разработали робота-пожарного, дав ему оригинальное название "Dragon Firefighter", который будет призван присоединяться к команде пожарных для тушения слишком большого огня, который является опасным для людей. Подробности разработки "Dragon Firefighter" были опубликованы в исследовании в журнале Frontiers in Robotics and AI, передает УНН.
Детали
Разработка "Дракона-пожарника" сочетает в себе элементы фэнтези и научной фантастики - робот предназначен для тушения пожаров с высоты.
Планируется, что летающий дракон будет использовать уникальный механизм, который управляет водяными струями для эффективного тушения пожаров.
Видео, которым поделились исследователи, показывает, как работает пожарный дракон.
Мы представляем здесь прототип четырехметрового дистанционно управляемого летающего пожарного робота, разработанного для безопасного и эффективного тушения пожаров в зданиях путем прямого приближения к источнику огня
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Интересно, что проект опубликован в открытом доступе, - таким образом, робототехники со всего мира могут свободно использовать его для создания своих собственных Dragon Firefighters.
Дополнение
По словам разработчиков, полное внедрение робота-пожарного в практику может занять до 10 лет. За это время время планируется усовершенствовать технологию и найти оптимальные решения для тушения пожаров.
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В Японии разработали летающего дракона, который сможет тушить слишком опасные пожары
Японские ученые создали "Дракона-пожарного" - летающего робота-пожарного, предназначенного для борьбы с огнем, который может быть слишком опасным для человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.
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