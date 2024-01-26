Найбільша угода у світі: Арабські Емірати закупили десятки бойових дронів для своєї армії

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Київ • УНН

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Естонська компанія Milrem Robotics має намір поставити армії ОАЕ 60 безпілотних бойових наземних систем, що вважається найбільшою робототехнічною угодою у світі. Фірма також очолить програму з інтеграції цих систем у можливості Збройних сил ОАЕ.

Естонська компанія Milrem Robotics поставить армії ОАЕ 60 бойових наземних безпілотних систем. Про це з посилання на пресслужбу компанії передає УНН.

Деталі

Угода включатиме закупівлю 20 гусеничних роботизованих бойових машин і 40 безпілотних наземних машин THeMIS. Вартість контракту не повідомляється, однак у пресрелізі компанії зазначено, що це найбільша у світі "робототехнічна" угода.

Контракт включає постачання гусеничних машин з 30-мм гарматами MK44, бойових одиниць THeMIS, оснащених дистанційними бойовими модулями з гарматою M230LF, а також машин спостереження THeMIS із радаром та камерами

- розповіли в компанії.

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Milrem Robotics також забезпечить комплексне навчання та нагляд, щоб відповідний персонал досяг задовільного рівня навичок керування бойовими безпілотними наземними системами.

Доповнення 

Згідно з умовами контракту, Milrem Robotics очолить програму експериментів і випробувань, спрямовану на інтеграцію безпілотних наземних можливостей в арсенал збройних сил ОАЕ. 

Ця ініціатива є значним кроком на шляху до посилення бойових спроможностей Збройних Сил шляхом розгортання гусеничних дронів THeMIS. Безпілотники мають розширені функції автономності та корисне навантаження сторонніх виробників.

Нагадаємо

В Україні тестують універсального робота D-21-11, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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