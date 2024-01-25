США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

Представители США - Ами Бера (демократы, Калифорния) и Марио Диас-Баларт (республиканская партия, Флорида) - встретились с избранным президентом Тайваня Лай Цинде в четверг, 25 января, чтобы подтвердить поддержку острова, который Китай считает частью своей территории. Два конгрессмена США планируют остаться на восточноазиатском острове в течение трех дней.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов подтвердила поддержку Тайваня во время визита в четверг, 25 января, после выборов нового президента республики. Оба члена Палаты представителей как ожидается, останутся на острове до пятницы.

Они подчеркнули, что поддержка Тайваня со стороны США является двухпартийной и непоколебимой, несмотря на предупреждения Пекина, который считает Тайвань территорией Китая, хотя остров с более 23 миллионами жителей десятилетиями имеет независимое правительство.

Поддержка Соединенных Штатов Тайваню является твердой. Это реально и на 100% является двухпартийным - сказал представитель США Марио Диас Баларт.

По словам представителя демократической партии США, Ами Бера, проявлений агрессии следует избегать, решая проблемы вместе, и развивая мирные отношения.

В 21 веке нет места для агрессивных действий. Мы должны научиться жить вместе, торговать вместе, работать вместе, решать проблемы вместе - сказал Бера.

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В свою очередь президент Тайваня Лай Цинде ответил, что хочет укрепить устойчивость общества и защитить статус-кво в Тайваньском проливе, проливе между Китаем и Тайванем.

Я надеюсь, что Соединенные Штаты смогут продолжать твердо поддерживать Тайвань, углублять двустороннее сотрудничество и отношения и работать с другими демократическими партнерами для обеспечения мира и процветания в регионе - сказал он.

Я также надеюсь, что два сопредседателя и наши друзья в Конгрессе США смогут продолжать поддерживать Тайвань в укреплении его возможностей самообороны - добавил Лай Цинде.

Напомним,

На выборах президента Тайваня 13 января победу одержал прозападный кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, который поддерживает независимость острова.

Избранный президент Тайваня Лай Цинде не только отпраздновал политический успех, но и одновременно столкнулся со значительным вызовом: в парламенте ситуация изменилась в пользу оппозиции, а МИД Китая в очередной раз обнародовал заявление, что вопрос Тайваня является "внутренним делом Китая".

В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань нникогда не будет суверенным государством.