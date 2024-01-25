США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143283 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141751 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

Американские конгрессмены Эми Бера и Марио Диас-Баларn встретились с новоизбранным президентом Тайваня Лай Цинде, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку республики Тайвань, несмотря на претензии Китая на эту территорию. Ожидается, что конгрессмены пробудут на острове три дня.

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США подтверждают двухпартийную поддержку новоизбранного президента Тайваня во время первого визита после выборов

Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах - НБУ

Ожидается, что в этом году Украина получит около 37 миллиардов долларов США в виде международных кредитов и грантов, что увеличит ее золотовалютные резервы. Эта финансовая поддержка, вместе с внутренними заимствованиями, обеспечит стабильность обменного курса и поможет покрыть фискальные потребности правительства.

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НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

Несмотря на войну, реальный ВВП Украины вырастет на 3,6% в 2024 году благодаря высоким бюджетным расходам и ожидаемой международной помощи, согласно данным Национального банка Украины. Однако темпы роста в 2024 году будут ниже прошлогодних из-за снижения урожая и дисбаланса на рынке труда, вызванного войной.

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НБУ прогнозирует продолжение роста экономики в этом году, но более низкими темпами, чем в прошлом году

В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

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В России приговорили к 27 годам заключения Дарью Трепову за убийство "военкора" татарского

Дроновая атака на Одессу оставила без света 80 домов - Минэнерго

Многочисленные регионы Украины испытывают проблемы с электроснабжением из-за боевых действий; власти работают над восстановлением электроснабжения.

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Синдзи Аоба был приговорен к смертной казни за поджог Киотской анимационной студии в Японии в 2019 году, во время которого погибли 36 человек. Аоба обвинял студию в плагиате его романа.

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В Японии приговорили к смертной казни мужчину, который поджег аниме-студию и убил 36 человек

На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

На борту сбитого самолета Ил-76 должны были находиться российские военные и политические чиновники, но ФСБ России в последний момент запретила им подниматься на борт, сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

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На борту ИЛ-76 должны были находиться VIP персоны рф, но фсб в последний момент запретила им садиться в самолет - Юсов

В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В Харькове из соображений безопасности приостановлена работа сервиса мониторинга общественного транспорта, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта в условиях военного положения. О возобновлении работы сервиса будет сообщено дополнительно.

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В Харькове приостановили работу сервисов отслеживания движения общественного транспорта в целях безопасности

В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.

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В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

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На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы