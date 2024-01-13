Вибори у Тайвані: перемогу здобуває чинний віцепрезидент Лай Цінде
Київ • УНН
Віцепрезидент Тайваню Лай Цінде перемагає на виборах, набравши понад 40% голосів. Офіційні результати ще не оголошені.
На виборах президента Тайваню 13 січня перемогу здобув прозахідний кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Цінде, який підтримує незалежність острова. Про це повідомило Bloomberg, пише УНН.
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Зазначається, що за проміжними даними підрахунку, політик набрав понад 40% голосів, випередивши Хоу Юї від опозиційної партії Гоміндан і представника Тайванської народної партії Ке Веньчже, що посів третє місце.
Офіційні підсумки волевиявлення на Тайвані оголосять за декілька днів.
На додаток до президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом,
Нагадаємо
13 січня населення Тайваню обирало президента серед трьох основних кандидатів. Це діючий віцепрезидент і представник Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те, колишній мер Тайбею Ко Веньдже від Народної партії Тайваню та Хоу Юй претендент від головної опозиційної Націоналістичної партії Гоміндан.
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