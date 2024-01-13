Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде

На выборах президента Тайваня 13 января победу одержал прозападный кандидат от Демократической прогрессивной партии Лай Цинде, который поддерживает независимость острова. Об этом сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по промежуточным данным подсчета, политик набрал более 40% голосов, опередив Хоу Юи от оппозиционной партии Гоминьдан и представителя Тайваньской народной партии Ке Вэньчжэ, занявшего третье место.

Официальные итоги волеизъявления на Тайване объявят через несколько дней.

В дополнение к президенту, избиратели будут определять новый состав законодательного органа, выбирая своих местных депутатов, а также законодателей в целом, говорится в сообщении.

Напомним

13 января население Тайваня выбирало президента среди трех основных кандидатов. Это действующий вице-президент и представитель Демократической прогрессивной партии Лай Чин-тэ, бывший мэр Тайбэя Ко Вэньдже от Народной партии Тайваня и Хоу Юй претендент от главной оппозиционной Националистической партии Гоминьдан.

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