Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде
Вице-президент Тайваня Лай Цинде побеждает на выборах, набрав более 40% голосов. Официальные результаты еще не объявлены.
Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции
Президент Зеленский поблагодарил солдат Национальной гвардии за стойкую оборону украинских позиций. Он особо отметил несколько бригад за их храбрость.
В Киеве потушили пожар в ТРЦ "Космополит": трое пострадавших
Пожар в киевском торговом центре "Космополит" потушили, двое взрослых и ребенок пострадали от вдыхания дыма, но от госпитализации отказались.
Зеленский провел видеоконференцию с лидерами коалиции парламента Болгарии
Зеленский поблагодарил лидеров болгарского парламента за поддержку Украины, отметив, что этот шаг укрепляет украинскую стойкость и военную мощь.
Наша авиация нанесла 11 ударов по врагу, а ракетчики поразили 18 важных объектов противника - сводка Генштаба
Украинские войска провели 49 боевых столкновений, во время которых авиация нанесла 11 ударов по вражеским объектам, а ракетные войска - по 18 ключевым объектам противника.
Генштаб: рф с начала широкомасштабной войны осуществила 626 химических атак
По данным Генерального штаба Украины, россия осуществила 626 химических атак в Украине, частота которых растет.
Суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов
Трампа обязали выплатить The New York Times $392 638 судебных издержек после неудачного судебного иска по статье о его налоговых схемах.
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается
Пожар на 4-м этаже ТРЦ "Космополит" в Киеве вызвал эвакуацию 200 человек, на место выехали более 50 спасателей.
россияне ударили по Веселому на Херсонщине, есть травмированный
российские войска обстреляли поселок Веселое в Херсонской области, в результате чего мужчина получил осколочное ранение спины. Врачи проводят операцию пострадавшему.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"
Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.