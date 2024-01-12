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Тайвань готується до виборів: геополітика та внутрішні проблеми ставлять під питання майбутнє острова

Тайвань готується до виборів: геополітика та внутрішні проблеми ставлять під питання майбутнє острова

Київ • УНН

 • 23383 перегляди

Тайвань обирає нового президента серед трьох основних кандидатів. Результат може вплинути на зв'язки острова з Китаєм та США.

13 січня, вже у цю суботу на Тайвані пройдуть вибори президента та нового складу законодавчого органу. Передвиборча кампанія кандидатів у президенти та партій виявилася напруженою, повідомляють AP News та ВВС, передає УНН.

Деталі

13 січня населення Тайваню обиратиме президента серед трьох основних кандидатів. Це діючий віце-президент і представник Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те, колишній мер Тайбею Ко Веньдже від Народної партії Тайваню та Хоу Юй претендент від головної опозиційної Націоналістичної партії Гоміндан.

Чинна президентка країни Цай Інвень, яка представляє Демократичну прогресивну партію, пропрацювала на цій посаді максимальні два терміни і тому не висуває свою кандидатуру знову. Як пише ВВС, фаворит перегонів віцепрезидент Лай Цінде називає себе продовжувачем політики Цай Інвень. Однак через висловлювання Лая про незалежність Тайваню опозиція та представники Китаю  називати його кандидатом війни і маріонеткою США. Аналітики очікують, що Пекін посилить військовий тиск, якщо він переможе.

Водночас Хоу Юй з Гоміндану виступає за тісніші зв'язки острова з Китаєм, наполягає на відновленні контактів, співпраці та діалогу з КНР, а також говорить про впровадження тактики стримування без провокацій.

Кандидати на посаду президента ведуть гостру боротьбу, враховуючи геополітичний інтерес Вашингтону та Пекіна. Китай вважає остів своєю територією впливу, тому намагається зблизити Тайвань з материковим Китаєм. Зі свого боку Сполучені Штати Америки, виконуючи функцію ключового союзника Тайваню, висловлюють підтримку країні в умовах військових загроз від Китаю.

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Додамо

Крім зовнішніх факторів, вибори визначаються також внутрішніми проблемами. Зокрема, на передній план висуваються економічні труднощі та соціальні розбіжності. Ріст економіки лише на 1,4% минулого року й проблеми доступності житла є серйозними викликами для новообраного лідера.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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