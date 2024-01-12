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Блінкен зустрінеться з високопоставленим чиновником Китаю напередодні виборів у Тайвані

Блінкен зустрінеться з високопоставленим чиновником Китаю напередодні виборів у Тайвані

Київ • УНН

 • 34174 перегляди

Блінкен зустрінеться з китайським чиновником Лю Цзяньчао у Вашингтоні напередодні виборів на Тайвані, оскільки США застерігають від втручання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з високопоставленим китайським чиновником Лю Цзяньчао у Вашингтоні в п’ятницю. Переговори відбудуться всього за день до виборів у Тайвані, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Президентські та парламентські вибори 13 січня у Тайвані є першою  спробою у 2024 році для адміністрації Байдена стабілізувати зв’язки з Китаєм .

Розклад Блінкена не містить додаткових подробиць про зустріч, але вона стане останньою в шквалі американо-китайських взаємодій після листопадового саміту між президентом США Джо Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Контекст

Уряд Тайваню звинуватив Китай у безпрецедентній кампанії втручання у вибори, використовуючи все, від військової діяльності до торговельних санкцій, щоб схилити голоси в бік кандидатів, яким Пекін може віддати перевагу. Китай назвав ці звинувачення "брудними трюками".

Вашингтон попередив Китай не втручатися у вибори на демократично керованому острові та заявив, що Пекін стане провокатором, якщо він вирішить відповісти додатковим військовим тиском.

Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль.

США є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних зв'язків з островом. Китай каже, що Тайвань є його найсвятішою червоною лінією та найнебезпечнішою проблемою у американо-китайських відносинах, попереджаючи, що будь-який крок до формальної незалежності острова означає конфлікт.

США підготували резолюцію на підтримку демократії Тайваню – Reuters10.01.24, 22:27 • 24687 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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