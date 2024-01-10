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США підготували резолюцію на підтримку демократії Тайваню – Reuters

США підготували резолюцію на підтримку демократії Тайваню – Reuters

Київ • УНН

 • 24687 перегляди

Американські законодавці підтримали резолюцію на підтримку демократії на Тайвані, що розлютило Пекін напередодні тайванських виборів. Резолюція підкреслює право Тайваню на самооборону і свободу.

Згідно з копією резолюції, що є у розпорядженні Reuters, десятки членів Конгресу США підтримують закон, що вихваляє демократію в Тайвані. Зазначається, що це може викликати гнів Пекіна за кілька днів до виборів у Тайвані, передає УНН.

Вирішено, що Сенат... відданий підтримці самооборони Тайваню та свободи його народу шляхом ефективного стримування з використанням усіх елементів влади Сполучених Штатів. 

— йдеться в резолюції.

Деталі

За даними Reuters авторами  резолюції на підтримку демократії Тайваню є щонайменше 28 республіканців і демократів. Сенат.

Зазначається, що цим документом підтримується "верховенство закону та активне громадянське суспільство, різноманітна економіка та стабільна політична система" ​​Тайваню та є порівняння цих постулатів із ситуацією в Китаї.

Укладачі резолюції сподіваються, що цього тижня вона буде прийнята одноголосно.

Республіканець Ден Салліван, який запропонував резолюцію разом із сенатором-демократом Тімом Кейном підкреслив, що прихильники цього заходу не обирають сторону в майбутніх президентських виборах у Тайвані.

Є три сильні кандидати, три сильні партії. Наше зобов’язання має полягати в справедливому процесі, який не підривають примусові дії з боку Пекіна. 

– сказав Салліван журналістам Reuters.

Контекст

Виборці Тайваню в суботу збираються голосувати на президентських і парламентських виборах, що відбуваються на тлі розгорнутої словесної війни між Тайванем і Китаєм. Китай досі вважає острів своєю територією, попри  рішучі заперечення уряду Тайваню.

Уряд Тайваню звинувачує Китай у безпрецедентній кампанії втручання у вибори. Раніше повідомлялось, що Китай використовує все, від військової діяльності до торговельних санкцій, щоб схилити голоси в бік кандидатів, яким Пекін може віддати перевагу.

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Додатково

Сполучені Штати є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню.

Президент-демократ Джо Байден торік звернувся до Сенату з проханням схвалити мільярди доларів на безпекову допомогу Тайваню, але законодавці ще не проголосували за його запит. Республіканці наполягають на тому, щоб пакет допомоги, який також включає гроші на війну України з росією, був пов’язаний із переглядом імміграційної політики США.

Фактичний посол Тайваню в Сполучених Штатах Олександр Юї у вівторок зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, що викликало скаргу з боку Китаю. Китай регулярно висловлює заперечення проти будь-якої форми того, що він вважає офіційними контактами між тайванськими та американськими офіційними особами. Китай стверджує, що це втручання у внутрішні справи Китаю.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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