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Кандидат у президенти Тайваню Лай заявив, що готовий відновити переговори з Китаєм

Кандидат у президенти Тайваню Лай заявив, що готовий відновити переговори з Китаєм

Київ • УНН

 • 27312 перегляди

Вільям Лай, фаворит президентських виборів на Тайвані, відкритий до відновлення діалогу з Китаєм. Лай продовжуватиме політику нинішньої адміністрації щодо підтримки демократичної фактичної незалежності Тайваню перед обличчям погроз комуністичної партії Китаю анексувати його політичними, військовими чи економічними засобами.

Провідний кандидат у президенти Тайваню Вільям Лай каже, що сподівається на відновлення діалогу з Китаєм після майже восьми років повної відмови Пекіна спілкуватися з лідерами острова, який той вважає своєю територією. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Наші двері завжди будуть відкриті для взаємодії з Пекіном згідно з принципами рівності та гідності. Ми готові й бажаємо долучитися, щоб показати більше для людей по обидва боки Тайванської протоки. Мир неоціненний, а у війни немає переможців,

- сказав Лай на пресконференції напередодні суботніх виборів президента та законодавчого органу.

Деталі

Лай також зауважив, що він продовжуватиме політику нинішньої адміністрації щодо підтримки демократичної фактичної незалежності Тайваню перед обличчям погроз комуністичної партії Китаю анексувати його політичними, військовими чи економічними засобами.

Прагнучи миру, ми не плекаємо ілюзій. Ми посилимо оборонне стримування Тайваню, зміцнимо потенціал Тайваню в галузі економічної безпеки, зміцнимо партнерство з демократіями в усьому світі та збережемо стабільне та принципове лідерство у відносинах через (Тайванську) протоку,

- додав він.

Лай, нині віцепрезидент Тайваню, вважається фаворитом на виборах наступника президента Цай Ін Вень, якому закон забороняє балотуватися на третій термін. Більшість опитувань показують, що він значно випереджає головну опозиційну Націоналістичну партію, або Гоміньдан, кандидата Хоу Ю І, який виступає за можливе об’єднання з Китаєм на його власних умовах, і Ко Вень Чже від Народної партії Тайваню, який наполягав на поновленні діалог з Китаєм і уникнення конфронтації з Пекіном.

Доповнення

Виборці також оберуть новий законодавчий орган, у якому ДПП намагатиметься утримати свою більшість, в основному на основі її управління економікою, суспільним добробутом і можливостями працевлаштування для молоді. Стрімке зростання цін на житло, зниження народжуваності та величезна прірва між супербагатими та робітничими класами також впливають на настрої виборців.

Запуск китайського супутника викликав повітряну тривогу на Тайвані перед виборами09.01.24, 12:51 • 32292 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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