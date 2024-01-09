Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем
Киев • УНН
Уильям Лай, фаворит президентских выборов на Тайване, открыт к возобновлению диалога с Китаем. Лай будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.
Ведущий кандидат в президенты Тайваня Уильям Лай говорит, что надеется на возобновление диалога с Китаем после почти восьми лет полного отказа Пекина общаться с лидерами острова, который тот считает своей территорией. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Наши двери всегда будут открыты для взаимодействия с Пекином в соответствии с принципами равенства и достоинства. Мы готовы и желаем присоединиться, чтобы показать больше для людей по обе стороны Тайваньского пролива. Мир неоценим, а у войны нет победителей,
Детали
Лай также отметил, что он будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.
Стремясь к миру, мы не питаем иллюзий. Мы усилим оборонное сдерживание Тайваня, укрепим потенциал Тайваня в области экономической безопасности, укрепим партнерство с демократиями во всем мире и сохраним стабильное и принципиальное лидерство в отношениях через (Тайваньский) пролив,
Лай, ныне вице-президент Тайваня, считается фаворитом на выборах преемника президента Цай Ин Вэнь, которому закон запрещает баллотироваться на третий срок. Большинство опросов показывают, что он значительно опережает главную оппозиционную Националистическую партию, или Гоминьдан, кандидата Хоу Ю И, который выступает за возможное объединение с Китаем на его собственных условиях, и Ко Вэнь Чжэ от Народной партии Тайваня, который настаивал на возобновлении диалога с Китаем и избежании конфронтации с Пекином.
Дополнение
Избиратели также изберут новый законодательный орган, в котором ДПП будет пытаться удержать свое большинство, в основном на основе ее управления экономикой, общественным благосостоянием и возможностями трудоустройства для молодежи. Стремительный рост цен на жилье, снижение рождаемости и огромная пропасть между супербогатыми и рабочими классами также влияют на настроения избирателей.
Запуск китайского спутника вызвал воздушную тревогу на Тайване перед выборами09 январь 2024, 10:51 • 22656 просмотров
Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что готов возобновить переговоры с Китаем
Уильям Лай, фаворит президентских выборов на Тайване, открыт к возобновлению диалога с Китаем. Лай будет продолжать политику нынешней администрации по поддержке демократической фактической независимости Тайваня перед лицом угроз коммунистической партии Китая аннексировать его политическими, военными или экономическими средствами.
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