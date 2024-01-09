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Запуск китайского спутника вызвал воздушную тревогу на Тайване перед выборами

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 10:51  •  22788 просмотра

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Тайвань объявил воздушную тревогу из-за пролета китайского спутника перед выборами

Тайвань объявил воздушную тревогу на всем острове после того, как китайский спутник пролетел над его воздушным пространством на юге за несколько дней до важных президентских выборов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Пользователи мобильных телефонов по всему острову получили сообщение, предупреждающее их "будьте осторожны в целях безопасности".

Как указано, "президентская тревога" подчеркнула беспокойство перед важными президентскими и парламентскими выборами в субботу.

Китай уже давно заявляет, что Тайвань является частью его собственной территории и его обвиняют во вмешательстве в голосование.

Самоуправляемый остров с населением 23 миллионов является ключевой горячей точкой в борьбе между Китаем и США за господство в Азии, пишет издание. Аналитики говорят, что выборы определят траекторию отношений между Пекином и Вашингтоном.

Спутник был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань в 15:03 по местному времени, сообщило министерство обороны Тайваня. Примерно в то же время, когда было сделано предупреждение, китайская система видеонаблюдения объявила, что спутник под названием Einstein Probe был запущен с "полным успехом".

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что запуск спутника над тайваньским воздушным пространством, так близко к выборам, является деятельностью "серой зоны", сообщает агентство Reuters.

"Когда ракета открыто летит в нашем небе, некоторые из ее трубок или обломков упадут в этом регионе, - сказал Ву. - Вот почему наш национальный центр оповещения выдает такого рода оповещения. Такое уже случалось".

Тайвань заявил, что его министерство обороны отслеживает траекторию спутника, чтобы "должным образом предупредить и отреагировать" на ситуацию. По данным министерства, спутник был на большой высоте, когда пересекал воздушное пространство Тайваня.

Тайваньские СМИ сообщают, что это впервые, когда правительство объявило предупреждение такого рода по всему острову.

Позже министерство обороны Тайваня извинилось за неточное упоминание о ракете в сообщении на мобильные телефоны.

Дополнение

По данным Европейского космического агентства, зонд Einstein Probe является результатом партнерства агентства, Китайской академии наук и Института внеземной физики Макса Планка.

Спутник "будет наблюдать загадочные кратковременные явления во Вселенной, сравнимые с мерцанием фейерверков, с целью раскрыть жестокие и малоизвестные аспекты космоса", сообщило во вторник китайское информационное агентство Xinhua.

В декабре тайваньские СМИ также сообщили о пролете над островом китайских ракет-носителей. В отчете Focus Taiwan, опубликованном 10 декабря, говорится о том, что ракета-носитель, также запущенная с Сичана, пролетела над юго-западным Тайванем в космическом пространстве.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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