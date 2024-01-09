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Запуск китайського супутника викликав повітряну тривогу на Тайвані перед виборами

Запуск китайського супутника викликав повітряну тривогу на Тайвані перед виборами

Київ • УНН

 • 32292 перегляди

Тайвань оголосив повітряну тривогу через проліт китайського супутника перед виборами

Тайвань оголосив повітряну тривогу на всьому острові після того, як китайський супутник пролетів над його повітряним простором на півдні за кілька днів до важливих президентських виборів, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Користувачі мобільних телефонів по всьому острові отримали повідомлення, що попереджає їх "будьте обережні з метою безпеки".

Як вказано, "президентська тривога" підкреслила занепокоєння важливими президентськими та парламентськими виборами в суботу.

Китай вже давно заявляє, що Тайвань є частиною його власної території і його звинувачують у втручанні у голосування.

Самоврядний острів з населенням 23 мільйонів є ключовою гарячою точкою в боротьбі між Китаєм і США за панування в Азії, пише видання. Аналітики кажуть, що вибори визначать траєкторію відносин між Пекіном та Вашингтоном.

Супутник був запущений з космодрому Січан у китайській провінції Сичуань о 15:03 за місцевим часом, повідомило міністерство оборони Тайваню. Приблизно в той же час, коли було зроблено попередження, китайська система відеоспостереження оголосила, що супутник під назвою Einstein Probe був запущений із "повним успіхом".

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що запуск супутника над тайванським повітряним простором, так близько до виборів, є діяльністю "сірої зони", повідомляє агентство Reuters.

"Коли ракета відкрито летить у нашому небі, деякі з її трубок або уламків впадуть у цьому регіоні, - сказав Ву. - Ось чому наш національний центр оповіщення видає такого роду сповіщення. Таке вже траплялося".

Тайвань заявив, що його міністерство оборони відстежує траєкторію супутника, щоб "належно попередити і відреагувати" на ситуацію. За даними міністерства, супутник був на великій висоті, коли перетинав повітряний простір Тайваню.

Тайванські ЗМІ повідомляють, що це вперше, коли уряд оголосив попередження такого роду по всьому острову.

Пізніше міністерство оборони Тайваню вибачилося за неточну згадку про ракету у повідомленні на мобільні телефони.

Доповнення

За даними Європейського космічного агентства, зонд Einstein Probe є результатом партнерства агентства, Китайської академії наук та Інституту позаземної фізики Макса Планка.

Супутник "спостерігатиме загадкові короткочасні явища у Всесвіті, порівняні з мерехтінням феєрверків, з метою розкрити жорстокі та маловідомі аспекти космосу", повідомило у вівторок китайське інформаційне агентство Xinhua.

У грудні тайванські ЗМІ також повідомили про проліт над островом китайських ракет-носіїв. У звіті Focus Taiwan, опублікованому 10 грудня, йдеться про те, що ракета-носій, також запущена з Січана, пролетіла над південно-західним Тайванем у космічному просторі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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