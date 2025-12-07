Фото: Центр національного спротиву

У Лисичанську, Сіверськодонецьку та Рубіжному, що на Луганщині, мешканці вже два роки живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу - без мобільного зв’язку та інтернету. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Лисичанську, Сіверськодонецьку та Рубіжному мешканці вже два роки живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу - без мобільного зв’язку та інтернету. Це не просто побутова незручність, а критична проблема, яка щодня загрожує життю людей: викликати швидку, поліцію чи аварійні служби неможливо, а випадки смертей через несвоєчасну допомогу стали буденністю. Напередодні "прямої лінії" президента рф жителі Лисичанська оприлюднили колективне звернення з вимогою відновити зв’язок, однак їхні голоси залишилися проігнорованими - йдеться в повідомленні.

Джерела ЦНС повідомляють, що місцевій окупаційній "адміністрації" ще у 2023–2024 роках надходили неофіційні вказівки з боку російських силових структур утримувати район без зв’язку. За внутрішніми поясненнями, це потрібно для "контролю за інформаційними потоками" та недопущення витоку даних про переміщення військових підрозділів. При цьому жодних технічних чи реальних загроз у документах не вказували.

Натомість окупаційний ватажок так званої "ЛНР" леонід пасічник заявив, що розглядається лише варіант створення закритої локальної мережі, яка дозволить телефонувати виключно екстреним службам у межах міста. Повноцінний зв’язок, за його словами, неможливий через "близькість лінії фронту". Проте відстань до найближчих бойових позицій перевищує 30 км, а в Луганську, куди регулярно долітають дрони, таких обмежень немає. Це свідчить, що пояснення мають формальний характер - додають в ЦНС.

Аналітики ЦНС зазначають, що багаторічна відсутність зв’язку - це не наслідок бойових дій, а елемент системної інформаційної ізоляції.

Контроль над комунікаціями дозволяє окупаційним структурам повністю монополізувати інформаційний простір, унеможливити доступ до незалежних джерел новин і знизити ризик розповсюдження даних про реальну ситуацію в регіоні. Фактична відсутність мобільного зв’язку та інтернету також підсилює гуманітарну кризу: люди залишаються без екстреної допомоги, без доступу до медичних послуг і без можливості навіть повідомити про загрози.

Таким чином, Лисичанськ і сусідні міста перетворені на повністю ізольовану територію із заблокованим інформаційним простором. Відмова від відновлення зв’язку та формальні пояснення окупаційних структур свідчать про свідоме створення контрольованої зони, у якій населення позбавлене базових механізмів комунікації та можливості отримувати допомогу - резюмували в ЦНС.

Нагадаємо

