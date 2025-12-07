$42.180.00
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
11:06 • 10679 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на Харківщині
6 грудня, 20:45 • 38687 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 51196 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
6 грудня, 07:49 • 58293 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 54642 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 58014 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55664 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 40386 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 85744 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
рф відрізала зв’язок на Луганщині: без інтернету Лисичанськ, Сіверодонецьк та Рубіжне

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Центр національного спротиву повідомляє, що мешканці Лисичанська, Сіверськодонецька та Рубіжного два роки живуть без мобільного зв’язку та інтернету. Окупаційна влада ігнорує звернення та пояснює відсутність зв'язку "контролем за інформаційними потоками" та "близькістю лінії фронту".

рф відрізала зв’язок на Луганщині: без інтернету Лисичанськ, Сіверодонецьк та Рубіжне
Фото: Центр національного спротиву

У Лисичанську, Сіверськодонецьку та Рубіжному, що на Луганщині, мешканці вже два роки живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу - без мобільного зв’язку та інтернету. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У Лисичанську, Сіверськодонецьку та Рубіжному мешканці вже два роки живуть у повній ізоляції від зовнішнього світу - без мобільного зв’язку та інтернету. Це не просто побутова незручність, а критична проблема, яка щодня загрожує життю людей: викликати швидку, поліцію чи аварійні служби неможливо, а випадки смертей через несвоєчасну допомогу стали буденністю. Напередодні "прямої лінії" президента рф жителі Лисичанська оприлюднили колективне звернення з вимогою відновити зв’язок, однак їхні голоси залишилися проігнорованими

 - йдеться в повідомленні.

Джерела ЦНС повідомляють, що місцевій окупаційній "адміністрації" ще у 2023–2024 роках надходили неофіційні вказівки з боку російських силових структур утримувати район без зв’язку. За внутрішніми поясненнями, це потрібно для "контролю за інформаційними потоками" та недопущення витоку даних про переміщення військових підрозділів. При цьому жодних технічних чи реальних загроз у документах не вказували.

Натомість окупаційний ватажок так званої "ЛНР" леонід пасічник заявив, що розглядається лише варіант створення закритої локальної мережі, яка дозволить телефонувати виключно екстреним службам у межах міста. Повноцінний зв’язок, за його словами, неможливий через "близькість лінії фронту". Проте відстань до найближчих бойових позицій перевищує 30 км, а в Луганську, куди регулярно долітають дрони, таких обмежень немає. Це свідчить, що пояснення мають формальний характер

- додають в ЦНС.

Аналітики ЦНС зазначають, що багаторічна відсутність зв’язку - це не наслідок бойових дій, а елемент системної інформаційної ізоляції.

Контроль над комунікаціями дозволяє окупаційним структурам повністю монополізувати інформаційний простір, унеможливити доступ до незалежних джерел новин і знизити ризик розповсюдження даних про реальну ситуацію в регіоні. Фактична відсутність мобільного зв’язку та інтернету також підсилює гуманітарну кризу: люди залишаються без екстреної допомоги, без доступу до медичних послуг і без можливості навіть повідомити про загрози.

Таким чином, Лисичанськ і сусідні міста перетворені на повністю ізольовану територію із заблокованим інформаційним простором. Відмова від відновлення зв’язку та формальні пояснення окупаційних структур свідчать про свідоме створення контрольованої зони, у якій населення позбавлене базових механізмів комунікації та можливості отримувати допомогу

- резюмували в ЦНС.

Нагадаємо

Окупаційна влада на Донеччині провела масові рейди, нібито для виявлення "незаконних підключень" до води, але справжньою метою стала демонстрація контролю над населенням. Перевірки охопили десятки тисяч домогосподарств, а "порушеннями" вважали навіть тимчасові підключення, зроблені через постійні перебої з водою.

Павло Башинський

