14:41 • 3310 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
11:06 • 10668 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 38676 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 51185 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 58283 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 54635 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 58009 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 55664 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 40386 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 85738 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
рф отрезала связь в Луганской области: без интернета Лисичанск, Северодонецк и Рубежное

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Центр национального сопротивления сообщает, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного два года живут без мобильной связи и интернета. Оккупационные власти игнорируют обращения и объясняют отсутствие связи "контролем за информационными потоками" и "близостью линии фронта".

рф отрезала связь в Луганской области: без интернета Лисичанск, Северодонецк и Рубежное
Фото: Центр национального сопротивления

В Лисичанске, Северодонецке и Рубежном Луганской области жители уже два года живут в полной изоляции от внешнего мира - без мобильной связи и интернета. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Лисичанске, Северодонецке и Рубежном жители уже два года живут в полной изоляции от внешнего мира - без мобильной связи и интернета. Это не просто бытовое неудобство, а критическая проблема, которая ежедневно угрожает жизни людей: вызвать скорую, полицию или аварийные службы невозможно, а случаи смертей из-за несвоевременной помощи стали обыденностью. Накануне "прямой линии" президента рф жители Лисичанска обнародовали коллективное обращение с требованием восстановить связь, однако их голоса остались проигнорированными

 - говорится в сообщении.

Источники ЦНС сообщают, что местной оккупационной "администрации" еще в 2023-2024 годах поступали неофициальные указания со стороны российских силовых структур удерживать район без связи. По внутренним объяснениям, это нужно для "контроля за информационными потоками" и недопущения утечки данных о перемещении воинских подразделений. При этом никаких технических или реальных угроз в документах не указывали.

Вместо этого оккупационный главарь так называемой "ЛНР" леонид пасечник заявил, что рассматривается только вариант создания закрытой локальной сети, которая позволит звонить исключительно экстренным службам в пределах города. Полноценная связь, по его словам, невозможна из-за "близости линии фронта". Однако расстояние до ближайших боевых позиций превышает 30 км, а в Луганске, куда регулярно долетают дроны, таких ограничений нет. Это свидетельствует, что объяснения носят формальный характер

- добавляют в ЦНС.

Аналитики ЦНС отмечают, что многолетнее отсутствие связи – это не следствие боевых действий, а элемент системной информационной изоляции.

Контроль над коммуникациями позволяет оккупационным структурам полностью монополизировать информационное пространство, исключить доступ к независимым источникам новостей и снизить риск распространения данных о реальной ситуации в регионе. Фактическое отсутствие мобильной связи и интернета также усиливает гуманитарный кризис: люди остаются без экстренной помощи, без доступа к медицинским услугам и без возможности даже сообщить об угрозах.

Таким образом, Лисичанск и соседние города превращены в полностью изолированную территорию с заблокированным информационным пространством. Отказ от восстановления связи и формальные объяснения оккупационных структур свидетельствуют о сознательном создании контролируемой зоны, в которой население лишено базовых механизмов коммуникации и возможности получать помощь

- резюмировали в ЦНС.

Напомним

Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде, но настоящей целью стала демонстрация контроля над населением. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения, сделанные из-за постоянных перебоев с водой.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Лисичанск
Северодонецк
Рубежное
Луганск