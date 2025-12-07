Фото: Центр национального сопротивления

В Лисичанске, Северодонецке и Рубежном Луганской области жители уже два года живут в полной изоляции от внешнего мира - без мобильной связи и интернета. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Лисичанске, Северодонецке и Рубежном жители уже два года живут в полной изоляции от внешнего мира - без мобильной связи и интернета. Это не просто бытовое неудобство, а критическая проблема, которая ежедневно угрожает жизни людей: вызвать скорую, полицию или аварийные службы невозможно, а случаи смертей из-за несвоевременной помощи стали обыденностью. Накануне "прямой линии" президента рф жители Лисичанска обнародовали коллективное обращение с требованием восстановить связь, однако их голоса остались проигнорированными - говорится в сообщении.

Источники ЦНС сообщают, что местной оккупационной "администрации" еще в 2023-2024 годах поступали неофициальные указания со стороны российских силовых структур удерживать район без связи. По внутренним объяснениям, это нужно для "контроля за информационными потоками" и недопущения утечки данных о перемещении воинских подразделений. При этом никаких технических или реальных угроз в документах не указывали.

Вместо этого оккупационный главарь так называемой "ЛНР" леонид пасечник заявил, что рассматривается только вариант создания закрытой локальной сети, которая позволит звонить исключительно экстренным службам в пределах города. Полноценная связь, по его словам, невозможна из-за "близости линии фронта". Однако расстояние до ближайших боевых позиций превышает 30 км, а в Луганске, куда регулярно долетают дроны, таких ограничений нет. Это свидетельствует, что объяснения носят формальный характер - добавляют в ЦНС.

Аналитики ЦНС отмечают, что многолетнее отсутствие связи – это не следствие боевых действий, а элемент системной информационной изоляции.

Контроль над коммуникациями позволяет оккупационным структурам полностью монополизировать информационное пространство, исключить доступ к независимым источникам новостей и снизить риск распространения данных о реальной ситуации в регионе. Фактическое отсутствие мобильной связи и интернета также усиливает гуманитарный кризис: люди остаются без экстренной помощи, без доступа к медицинским услугам и без возможности даже сообщить об угрозах.

Таким образом, Лисичанск и соседние города превращены в полностью изолированную территорию с заблокированным информационным пространством. Отказ от восстановления связи и формальные объяснения оккупационных структур свидетельствуют о сознательном создании контролируемой зоны, в которой население лишено базовых механизмов коммуникации и возможности получать помощь - резюмировали в ЦНС.

Напомним

Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде, но настоящей целью стала демонстрация контроля над населением. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения, сделанные из-за постоянных перебоев с водой.