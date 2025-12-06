$42.180.00
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Ексклюзиви
Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через "незаконні підключення до води"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Окупаційна влада на Донеччині провела масові рейди, нібито для виявлення "незаконних підключень" до води. Перевірки охопили десятки тисяч домогосподарств, а "порушеннями" вважали навіть тимчасові підключення.

Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через "незаконні підключення до води"

Окупаційна влада на Донеччині провела масові рейди, нібито для виявлення "незаконних підключень" до води, але справжньою метою стала демонстрація контролю над населенням. Перевірки охопили десятки тисяч домогосподарств, а "порушеннями" вважали навіть тимчасові підключення, зроблені через постійні перебої з водою. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Окупаційна адміністрація на Донеччині провела масштабні рейди з пошуку "незаконних підключень" до водопостачання, заявляючи про понад 60 виявлених випадків.

Але фактична мета кампанії не має нічого спільного з комунальним наглядом - це інструмент контролю та покарання населення, яке намагається вижити в умовах хронічного дефіциту води

- йдеться у дописі.

За інформацією джерел ЦНС, рейди планували як централізовану акцію з максимальним охопленням населених районів.

Зазначається, що виконавцям встановили внутрішні вимоги щодо кількості "виявлених порушень", що підтверджує каральний характер кампанії. 

Перевірки охопили близько 14 тис. квартир, 5 тис. приватних будинків і 1 тис. комерційних об’єктів - фактично кожне подвір’я, незалежно від реальної ситуації з водопостачанням

- повідомляє Центр нацспротиву.

Під час рейдів фіксували навіть тимчасові аварійні шланги, резервні підключення чи труби, які мешканці використовували через багатоденні перебої або повну відсутність води.

У приватному секторі перевіряючі відрізали від мережі будинки без уточнення, чи є там фактичні мешканці, що особливо стосується так званого "бесхозного" житла

- пише ЦНС.

Також під ударом опинилися мешканці верхніх поверхів будинків, де вода не доходить тижнями, та родини, які встановлювали резервні точки подачі, щоб забезпечити мінімальні побутові потреби.

Аналітики ЦНС наголошують: головна причина репресивних перевірок - критична неспроможність окупаційної адміністрації відновити інфраструктуру.

"Каральні рейди на Донеччині - це не спроба навести лад у системі водопостачання, а спосіб компенсувати управлінську неспроможність окупаційної влади. Замість ремонту мереж люди отримують тиск і покарання, а дефіцит води перетворюється на черговий інструмент контролю над громадянами", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

ЦПД України заявив, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
