6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 27004 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 27624 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 38137 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 46622 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34920 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 65813 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40146 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37466 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47906 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты в Донецкой области устроили карательные рейды из-за "незаконных подключений к воде"

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения.

Оккупанты в Донецкой области устроили карательные рейды из-за "незаконных подключений к воде"

Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде, но настоящей целью стала демонстрация контроля над населением. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения, сделанные из-за постоянных перебоев с водой. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация в Донецкой области провела масштабные рейды по поиску "незаконных подключений" к водоснабжению, заявляя о более чем 60 выявленных случаях.

Но фактическая цель кампании не имеет ничего общего с коммунальным надзором - это инструмент контроля и наказания населения, которое пытается выжить в условиях хронического дефицита воды

- говорится в сообщении.

По информации источников ЦНС, рейды планировались как централизованная акция с максимальным охватом населенных районов.

Отмечается, что исполнителям установили внутренние требования по количеству "выявленных нарушений", что подтверждает карательный характер кампании. 

Проверки охватили около 14 тыс. квартир, 5 тыс. частных домов и 1 тыс. коммерческих объектов - фактически каждый двор, независимо от реальной ситуации с водоснабжением

- сообщает Центр нацсопротивления.

Во время рейдов фиксировали даже временные аварийные шланги, резервные подключения или трубы, которые жители использовали из-за многодневных перебоев или полного отсутствия воды.

В частном секторе проверяющие отрезали от сети дома без уточнения, есть ли там фактические жильцы, что особенно касается так называемого "бесхозного" жилья

- пишет ЦНС.

Также под ударом оказались жители верхних этажей домов, где вода не доходит неделями, и семьи, которые устанавливали резервные точки подачи, чтобы обеспечить минимальные бытовые потребности.

Аналитики ЦНС подчеркивают: главная причина репрессивных проверок - критическая неспособность оккупационной администрации восстановить инфраструктуру.

"Карательные рейды в Донецкой области - это не попытка навести порядок в системе водоснабжения, а способ компенсировать управленческую несостоятельность оккупационных властей. Вместо ремонта сетей люди получают давление и наказание, а дефицит воды превращается в очередной инструмент контроля над гражданами", - добавили в ЦНС.

Напомним

ЦПД Украины заявил, что россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область