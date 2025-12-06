Оккупанты в Донецкой области устроили карательные рейды из-за "незаконных подключений к воде"
Киев • УНН
Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде, но настоящей целью стала демонстрация контроля над населением. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения, сделанные из-за постоянных перебоев с водой. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Оккупационная администрация в Донецкой области провела масштабные рейды по поиску "незаконных подключений" к водоснабжению, заявляя о более чем 60 выявленных случаях.
Но фактическая цель кампании не имеет ничего общего с коммунальным надзором - это инструмент контроля и наказания населения, которое пытается выжить в условиях хронического дефицита воды
По информации источников ЦНС, рейды планировались как централизованная акция с максимальным охватом населенных районов.
Отмечается, что исполнителям установили внутренние требования по количеству "выявленных нарушений", что подтверждает карательный характер кампании.
Проверки охватили около 14 тыс. квартир, 5 тыс. частных домов и 1 тыс. коммерческих объектов - фактически каждый двор, независимо от реальной ситуации с водоснабжением
Во время рейдов фиксировали даже временные аварийные шланги, резервные подключения или трубы, которые жители использовали из-за многодневных перебоев или полного отсутствия воды.
В частном секторе проверяющие отрезали от сети дома без уточнения, есть ли там фактические жильцы, что особенно касается так называемого "бесхозного" жилья
Также под ударом оказались жители верхних этажей домов, где вода не доходит неделями, и семьи, которые устанавливали резервные точки подачи, чтобы обеспечить минимальные бытовые потребности.
Аналитики ЦНС подчеркивают: главная причина репрессивных проверок - критическая неспособность оккупационной администрации восстановить инфраструктуру.
"Карательные рейды в Донецкой области - это не попытка навести порядок в системе водоснабжения, а способ компенсировать управленческую несостоятельность оккупационных властей. Вместо ремонта сетей люди получают давление и наказание, а дефицит воды превращается в очередной инструмент контроля над гражданами", - добавили в ЦНС.
Напомним
ЦПД Украины заявил, что россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.
