Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде, но настоящей целью стала демонстрация контроля над населением. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения, сделанные из-за постоянных перебоев с водой. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Оккупационная администрация в Донецкой области провела масштабные рейды по поиску "незаконных подключений" к водоснабжению, заявляя о более чем 60 выявленных случаях.

Но фактическая цель кампании не имеет ничего общего с коммунальным надзором - это инструмент контроля и наказания населения, которое пытается выжить в условиях хронического дефицита воды - говорится в сообщении.

По информации источников ЦНС, рейды планировались как централизованная акция с максимальным охватом населенных районов.

Отмечается, что исполнителям установили внутренние требования по количеству "выявленных нарушений", что подтверждает карательный характер кампании.

Проверки охватили около 14 тыс. квартир, 5 тыс. частных домов и 1 тыс. коммерческих объектов - фактически каждый двор, независимо от реальной ситуации с водоснабжением - сообщает Центр нацсопротивления.

Во время рейдов фиксировали даже временные аварийные шланги, резервные подключения или трубы, которые жители использовали из-за многодневных перебоев или полного отсутствия воды.

В частном секторе проверяющие отрезали от сети дома без уточнения, есть ли там фактические жильцы, что особенно касается так называемого "бесхозного" жилья - пишет ЦНС.

Также под ударом оказались жители верхних этажей домов, где вода не доходит неделями, и семьи, которые устанавливали резервные точки подачи, чтобы обеспечить минимальные бытовые потребности.

Аналитики ЦНС подчеркивают: главная причина репрессивных проверок - критическая неспособность оккупационной администрации восстановить инфраструктуру.

"Карательные рейды в Донецкой области - это не попытка навести порядок в системе водоснабжения, а способ компенсировать управленческую несостоятельность оккупационных властей. Вместо ремонта сетей люди получают давление и наказание, а дефицит воды превращается в очередной инструмент контроля над гражданами", - добавили в ЦНС.

Напомним

ЦПД Украины заявил, что россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.

