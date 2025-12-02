В Донецкой области растет количество нападений бродячих собак на людей, особенно на детей: в ЦНС назвали причину

На временно оккупированных территориях Донецкой области нападения бродячих собак стали обыденностью, люди боятся выходить вечером из дома, а случаи нападений на детей растут. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причина проблемы — полный развал коммунальных служб: программы отлова и стерилизации уничтожены, деньги на них — разворованы. При этом в некоторых общинах оккупанты отчитывались об "отлове", которого никогда не было.

Собаки питаются телами погибших, которые оккупационные структуры не хоронят и скрывают от статистики. Это показывает уровень деградации системы под оккупацией - говорится в сообщении.

Указывается, что чиновники перекладывают вину друг на друга, но не делают ничего.

Донетчина живет среди стай — так же, как среди разбитых коммуникаций, тарифного хаоса и отсутствия воды. Проблема не в собаках — проблема в оккупационной власти, которая провалила даже базовую безопасность - резюмируют в ЦНС.

Напомним

В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых по оценкам оккупантов насчитывается не менее 10 тысяч.

