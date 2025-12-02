В Донецкой области растет количество нападений бродячих собак на людей, особенно на детей: в ЦНС назвали причину

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 15431 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 28735 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 23431 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 24253 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 25445 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22674 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23420 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45951 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20609 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 43618 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.1м/с
94%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 7238 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 9788 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 5852 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 6346 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 6302 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 21025 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 28174 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 36800 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 45964 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 43629 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25117 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 27987 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84813 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60810 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77101 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Шахед-136
Золото
Дипломатка

В Донецкой области растет количество нападений бродячих собак на людей, особенно на детей: в ЦНС назвали причину

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На временно оккупированных территориях Донецкой области нападения бродячих собак стали обыденностью из-за развала коммунальных служб. Собаки питаются телами погибших, а оккупационные власти не решают проблему.

В Донецкой области растет количество нападений бродячих собак на людей, особенно на детей: в ЦНС назвали причину

На временно оккупированных территориях Донецкой области нападения бродячих собак стали обыденностью, люди боятся выходить вечером из дома, а случаи нападений на детей растут. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причина проблемы — полный развал коммунальных служб: программы отлова и стерилизации уничтожены, деньги на них — разворованы. При этом в некоторых общинах оккупанты отчитывались об "отлове", которого никогда не было.

Собаки питаются телами погибших, которые оккупационные структуры не хоронят и скрывают от статистики. Это показывает уровень деградации системы под оккупацией

- говорится в сообщении.

Указывается, что чиновники перекладывают вину друг на друга, но не делают ничего.

Донетчина живет среди стай — так же, как среди разбитых коммуникаций, тарифного хаоса и отсутствия воды. Проблема не в собаках — проблема в оккупационной власти, которая провалила даже базовую безопасность

- резюмируют в ЦНС.

Напомним

В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых по оценкам оккупантов насчитывается не менее 10 тысяч.

Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей26.08.25, 14:36 • 3184 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Животные
Война в Украине
Донецкая область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины