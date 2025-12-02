В Донецкой области растет количество нападений бродячих собак на людей, особенно на детей: в ЦНС назвали причину
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Донецкой области нападения бродячих собак стали обыденностью из-за развала коммунальных служб. Собаки питаются телами погибших, а оккупационные власти не решают проблему.
На временно оккупированных территориях Донецкой области нападения бродячих собак стали обыденностью, люди боятся выходить вечером из дома, а случаи нападений на детей растут. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что причина проблемы — полный развал коммунальных служб: программы отлова и стерилизации уничтожены, деньги на них — разворованы. При этом в некоторых общинах оккупанты отчитывались об "отлове", которого никогда не было.
Собаки питаются телами погибших, которые оккупационные структуры не хоронят и скрывают от статистики. Это показывает уровень деградации системы под оккупацией
Указывается, что чиновники перекладывают вину друг на друга, но не делают ничего.
Донетчина живет среди стай — так же, как среди разбитых коммуникаций, тарифного хаоса и отсутствия воды. Проблема не в собаках — проблема в оккупационной власти, которая провалила даже базовую безопасность
Напомним
В оккупированном Мариуполе растет количество нападений бездомных собак, которых по оценкам оккупантов насчитывается не менее 10 тысяч.
Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей26.08.25, 14:36 • 3184 просмотра