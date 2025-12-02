На Донеччині зростає кількість нападів бродячих собак на людей, особливо на дітей: у ЦНС назвали причину

На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю, люди бояться виходити ввечері з дому, а випадки нападів на дітей зростають. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що причина проблеми- повний розвал комунальних служб: програми відлову та стерилізації знищені, гроші на них - розкрадені. При цьому у деяких громадах окупанти звітували про "відлов", якого ніколи не було.

Собаки харчуються тілами загиблих, які окупаційні структури не ховають і приховують від статистики. Це показує рівень деградації системи під окупацією - йдеться у повідомленні.

Вказується, що чиновники перекладають провину одне на одного, але не роблять нічого.

Донеччина живе серед зграй - так само, як серед розбитих комунікацій, тарифного хаосу та відсутності води. Проблема не в собаках - проблема в окупаційній владі, яка провалила навіть базову безпеку - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч.

