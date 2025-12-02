На Донеччині зростає кількість нападів бродячих собак на людей, особливо на дітей: у ЦНС назвали причину

$42.270.07
1 грудня, 17:14 • 16265 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 30449 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 24091 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 24880 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 25925 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22857 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23560 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46448 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20653 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 44022 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News1 грудня, 23:05 • 7970 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 10478 перегляди
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії02:19 • 8460 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 7008 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України04:03 • 7046 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 21537 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 28652 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 37207 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 46452 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 44026 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Польща
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 25314 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 28172 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 84983 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 60957 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 77250 перегляди
Техніка
Шахед-136
Золото
The Guardian
Дипломатка

На Донеччині зростає кількість нападів бродячих собак на людей, особливо на дітей: у ЦНС назвали причину

Київ • УНН

 • 400 перегляди

На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю через розвал комунальних служб. Собаки харчуються тілами загиблих, а окупаційна влада не вирішує проблему.

На Донеччині зростає кількість нападів бродячих собак на людей, особливо на дітей: у ЦНС назвали причину

На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю, люди бояться виходити ввечері з дому, а випадки нападів на дітей зростають. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що причина проблеми- повний розвал комунальних служб: програми відлову та стерилізації знищені, гроші на них - розкрадені. При цьому у деяких громадах окупанти звітували про "відлов", якого ніколи не було.

Собаки харчуються тілами загиблих, які окупаційні структури не ховають і приховують від статистики. Це показує рівень деградації системи під окупацією

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що чиновники перекладають провину одне на одного, але не роблять нічого.

Донеччина живе серед зграй - так само, як серед розбитих комунікацій, тарифного хаосу та відсутності води. Проблема не в собаках - проблема в окупаційній владі, яка провалила навіть базову безпеку

- резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч.

Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей26.08.25, 14:36 • 3184 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Тварини
Війна в Україні
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України