На Донеччині зростає кількість нападів бродячих собак на людей, особливо на дітей: у ЦНС назвали причину
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю через розвал комунальних служб. Собаки харчуються тілами загиблих, а окупаційна влада не вирішує проблему.
На тимчасово окупованих територіях Донеччини напади бродячих собак стали щоденністю, люди бояться виходити ввечері з дому, а випадки нападів на дітей зростають. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що причина проблеми- повний розвал комунальних служб: програми відлову та стерилізації знищені, гроші на них - розкрадені. При цьому у деяких громадах окупанти звітували про "відлов", якого ніколи не було.
Собаки харчуються тілами загиблих, які окупаційні структури не ховають і приховують від статистики. Це показує рівень деградації системи під окупацією
Вказується, що чиновники перекладають провину одне на одного, але не роблять нічого.
Донеччина живе серед зграй - так само, як серед розбитих комунікацій, тарифного хаосу та відсутності води. Проблема не в собаках - проблема в окупаційній владі, яка провалила навіть базову безпеку
Нагадаємо
В окупованому Маріуполі зростає кількість нападів безпритульних собак, яких за оцінками окупантів налічується щонайменше 10 тисяч.
