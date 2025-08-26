Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей

В окупованому Маріуполі люди бояться відпускати дітей до школи через агресивні зграї собак. Щодня з’являються нові випадки нападів, а окупаційна влада лише робить обіцянки, не маючи реального плану вирішення проблеми, яка вже переросла у масштабну загрозу для містян.

У соцмережах жителі тимчасово окупованого Маріуполя активно публікують фото й відео наслідків нападів безпритульних собак. Нещодавно чергова трагедія сталася на вулиці Пилипа Орлика: ввечері зграя тварин накинулася на жінку. Тепер вона змушена проходити курс уколів проти сказу.

Містяни обурені бездіяльністю влади.

Ношу з собою відлякувач для собак, без нього не виходжу. Дитині для пересування містом також купила. Причому він має бути завжди в руках. Собаки нападали, коли я з дитиною на велосипеді їхала – розповідає мешканка.

Особливо люди хвилюються напередодні нового навчального року: навколо шкіл чимало зграй.

На 23 МКР з початку літа було близько десятка, зараз зграя більше 20… Та просто страшно ходить, гуляти, дітей далі за метр від себе не відпускаємо. Дитині забороняю на самокаті покататися, велосипеді – небезпечно – каже інша маріупольчанка.

За словами очевидців, собак у місті стає дедалі більше, а місцева "адміністрація" не вживає жодних дієвих заходів. Деякі жителі навіть закликають до радикальних методів:

Довго ми ще обговорюватимемо тему собак, чи не час самим діяти. Вони нападають на дітей та дорослих, загризають на смерть. Якщо держава не може з ними впоратися, то давайте ми самі їх винищуватимемо – пишуть маріупольці у соцмережах.

За офіційними даними окупаційної влади, у місті вже понад 10 тисяч безпритульних собак. Проблема виникла після того, як під час блокади росіяни знищили КП "Щасливі тварини" – підприємство, яке займалося стерилізацією та тимчасовим утриманням тварин. Після приходу окупантів регулювання чисельності собак фактично припинилося.

Легітимна Міська рада міста заявляє, що псевдоочільник міста Антон Кольцов пообіцяв до кінця року стерилізувати лише 500 тварин і вкотре заявив про будівництво притулку. Але навіть ці заходи виглядають мізерними на тлі реальної проблеми: щоб зупинити розмноження понад 10 тисяч собак, потрібні роки системної роботи.

