Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей

$41.430.15
48.470.56
ukenru
10:16 • 13712 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 1396 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 6620 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 5164 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
06:24 • 72809 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 42785 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 47235 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 161206 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 92645 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 79545 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4м/с
56%
749мм
Популярнi новини
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 37264 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 38592 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 39193 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 47842 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 33687 перегляди
Публікації
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 6552 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 34321 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 72750 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 131182 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 161152 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Даррен Аронофскі
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 15610 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 48474 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 28168 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 131200 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 74441 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Боєприпаси
Долар США

Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей

Київ • УНН

 • 376 перегляди

У Маріуполі зростає кількість нападів собак, змушуючи жителів боятися за дітей та власну безпеку. Окупаційна влада обіцяє вирішити проблему, але її дії виглядають неефективними на тлі понад 10 тисяч безпритульних тварин.

Окупований Маріуполь у страху: зграї бродячих собак тероризують містян і дітей

В окупованому Маріуполі люди бояться відпускати дітей до школи через агресивні зграї собак. Щодня з’являються нові випадки нападів, а окупаційна влада лише робить обіцянки, не маючи реального плану вирішення проблеми, яка вже переросла у масштабну загрозу для містян.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

У соцмережах жителі тимчасово окупованого Маріуполя активно публікують фото й відео наслідків нападів безпритульних собак. Нещодавно чергова трагедія сталася на вулиці Пилипа Орлика: ввечері зграя тварин накинулася на жінку. Тепер вона змушена проходити курс уколів проти сказу.

Містяни обурені бездіяльністю влади. 

Ношу з собою відлякувач для собак, без нього не виходжу. Дитині для пересування містом також купила. Причому він має бути завжди в руках. Собаки нападали, коли я з дитиною на велосипеді їхала

– розповідає мешканка.

Особливо люди хвилюються напередодні нового навчального року: навколо шкіл чимало зграй. 

На 23 МКР з початку літа було близько десятка, зараз зграя більше 20… Та просто страшно ходить, гуляти, дітей далі за метр від себе не відпускаємо. Дитині забороняю на самокаті покататися, велосипеді – небезпечно

– каже інша маріупольчанка.

За словами очевидців, собак у місті стає дедалі більше, а місцева "адміністрація" не вживає жодних дієвих заходів. Деякі жителі навіть закликають до радикальних методів: 

Довго ми ще обговорюватимемо тему собак, чи не час самим діяти. Вони нападають на дітей та дорослих, загризають на смерть. Якщо держава не може з ними впоратися, то давайте ми самі їх винищуватимемо

– пишуть маріупольці у соцмережах.

За офіційними даними окупаційної влади, у місті вже понад 10 тисяч безпритульних собак. Проблема виникла після того, як під час блокади росіяни знищили КП "Щасливі тварини" – підприємство, яке займалося стерилізацією та тимчасовим утриманням тварин. Після приходу окупантів регулювання чисельності собак фактично припинилося.

Легітимна Міська рада міста заявляє, що псевдоочільник міста Антон Кольцов пообіцяв до кінця року стерилізувати лише 500 тварин і вкотре заявив про будівництво притулку. Але навіть ці заходи виглядають мізерними на тлі реальної проблеми: щоб зупинити розмноження понад 10 тисяч собак, потрібні роки системної роботи.

Маріуполь на межі водної катастрофи: Старокримське водосховище майже висохло15.08.25, 13:37 • 4199 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Україна
Маріуполь