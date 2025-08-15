Маріуполь на межі водної катастрофи: Старокримське водосховище майже висохло
Старокримське водосховище, єдине джерело води для Маріуполя, майже висохло. Місто отримує лише 35 тисяч кубометрів води на добу при потребі 150 тисяч, що загрожує гуманітарною кризою та спалахами інфекцій.
Єдине резервне водосховище Маріуполя – Старокримське – майже повністю обміліло, залишивши місто на межі гуманітарної кризи. Води вистачає лише на 35 тисяч кубометрів на добу при потребі 150 тисяч, попереджають експерти та місцеві жителі.
За час окупації основне джерело водопостачання – канал Сіверський Донець – було пошкоджене, і місто залишилося залежним від резервного водосховища. Нині більша частина Старокримського водосховища висохла, а залишки води не забезпечують нормальне водопостачання.
Окупанти визнають, що крім дефіциту води, місто ризикує втратити рибу та водні екосистеми, а також підвищується ймовірність спалахів інфекцій.
До окупації Маріуполь брав воду з двох джерел — каналу Сіверський Донець та резервного Старокримського водосховища. Під час російського вторгнення Сіверський Донець пошкодили. Маріуполь перейшов лише на резервне водопостачання з водосховища
Якщо обміління водосховища триватиме, місто може повністю залишитися без води, попереджають фахівці. Наразі дебіт водосховища становить лише 35 тисяч кубометрів на добу, тоді як потреба Маріуполя сягає 150 тисяч кубометрів.
У мирному Маріуполі питання якісного водопостачання планували вирішити через масштабну інвестиційну програму модернізації систем водопостачання та водовідведення.
Проєкт передбачав будівництво сучасної фільтрувальної станції і реалізовувався за підтримки уряду Франції. Очікувалося, що нова станція питної води почне роботу вже у 2023–2024 роках, забезпечуючи місто безпечною та стабільною водою.
В окупованому Маріуполі воду подають раз на два дні на кілька годин з мінімальним напором. Містяни скаржаться на жовту воду з осадом та неприємним запахом, непридатну для використання.