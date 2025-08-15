Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло
Киев • УНН
Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для Мариуполя, почти высохло. Город получает лишь 35 тысяч кубометров воды в сутки при потребности 150 тысяч, что грозит гуманитарным кризисом и вспышками инфекций.
Единственное резервное водохранилище Мариуполя – Старокрымское – почти полностью обмелело, оставив город на грани гуманитарного кризиса. Воды хватает лишь на 35 тысяч кубометров в сутки при потребности 150 тысяч, предупреждают эксперты и местные жители.
Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
За время оккупации основной источник водоснабжения – канал Северский Донец – был поврежден, и город остался зависимым от резервного водохранилища. Ныне большая часть Старокрымского водохранилища высохла, а остатки воды не обеспечивают нормальное водоснабжение.
Оккупанты признают, что кроме дефицита воды, город рискует потерять рыбу и водные экосистемы, а также повышается вероятность вспышек инфекций.
До оккупации Мариуполь брал воду из двух источников — канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Во время российского вторжения Северский Донец повредили. Мариуполь перешел только на резервное водоснабжение из водохранилища
Если обмеление водохранилища будет продолжаться, город может полностью остаться без воды, предупреждают специалисты. Сейчас дебит водохранилища составляет лишь 35 тысяч кубометров в сутки, тогда как потребность Мариуполя достигает 150 тысяч кубометров.
В мирном Мариуполе вопрос качественного водоснабжения планировали решить через масштабную инвестиционную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Проект предусматривал строительство современной фильтровальной станции и реализовывался при поддержке правительства Франции. Ожидалось, что новая станция питьевой воды начнет работу уже в 2023–2024 годах, обеспечивая город безопасной и стабильной водой.
Напомним
В оккупированном Мариуполе воду подают раз в два дня на несколько часов с минимальным напором. Горожане жалуются на желтую воду с осадком и неприятным запахом, непригодную для использования.