Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло

Эксклюзив
09:59 • 5566 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 13159 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 15911 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 52346 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 89207 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 49768 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177416 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 199689 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 96233 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 95479 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 4332 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 13161 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 37322 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177416 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 234827 просмотра
Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для Мариуполя, почти высохло. Город получает лишь 35 тысяч кубометров воды в сутки при потребности 150 тысяч, что грозит гуманитарным кризисом и вспышками инфекций.

Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло

Единственное резервное водохранилище Мариуполя – Старокрымское – почти полностью обмелело, оставив город на грани гуманитарного кризиса. Воды хватает лишь на 35 тысяч кубометров в сутки при потребности 150 тысяч, предупреждают эксперты и местные жители.

Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали 

За время оккупации основной источник водоснабжения – канал Северский Донец – был поврежден, и город остался зависимым от резервного водохранилища. Ныне большая часть Старокрымского водохранилища высохла, а остатки воды не обеспечивают нормальное водоснабжение.

Оккупанты признают, что кроме дефицита воды, город рискует потерять рыбу и водные экосистемы, а также повышается вероятность вспышек инфекций.

До оккупации Мариуполь брал воду из двух источников — канала Северский Донец и резервного Старокрымского водохранилища. Во время российского вторжения Северский Донец повредили. Мариуполь перешел только на резервное водоснабжение из водохранилища

– сообщили в горсовете.

Если обмеление водохранилища будет продолжаться, город может полностью остаться без воды, предупреждают специалисты. Сейчас дебит водохранилища составляет лишь 35 тысяч кубометров в сутки, тогда как потребность Мариуполя достигает 150 тысяч кубометров.

Река Кальчик в Мариуполе превратилась в болото: местные обвиняют оккупантов в сбросе нечистот30.07.25, 09:31 • 3540 просмотров

В мирном Мариуполе вопрос качественного водоснабжения планировали решить через масштабную инвестиционную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Проект предусматривал строительство современной фильтровальной станции и реализовывался при поддержке правительства Франции. Ожидалось, что новая станция питьевой воды начнет работу уже в 2023–2024 годах, обеспечивая город безопасной и стабильной водой.

Напомним

В оккупированном Мариуполе воду подают раз в два дня на несколько часов с минимальным напором. Горожане жалуются на желтую воду с осадком и неприятным запахом, непригодную для использования.

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
Донец
Франция
Мариуполь