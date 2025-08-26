$41.430.15
Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Мариуполе растет количество нападений собак, заставляя жителей бояться за детей и собственную безопасность. Оккупационные власти обещают решить проблему, но их действия выглядят неэффективными на фоне более 10 тысяч бездомных животных.

Оккупированный Мариуполь в страхе: стаи бродячих собак терроризируют горожан и детей

В оккупированном Мариуполе люди боятся отпускать детей в школу из-за агрессивных стай собак. Ежедневно появляются новые случаи нападений, а оккупационные власти лишь дают обещания, не имея реального плана решения проблемы, которая уже переросла в масштабную угрозу для горожан.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

В соцсетях жители временно оккупированного Мариуполя активно публикуют фото и видео последствий нападений бездомных собак. Недавно очередная трагедия произошла на улице Пилипа Орлика: вечером стая животных набросилась на женщину. Теперь она вынуждена проходить курс уколов против бешенства.

Горожане возмущены бездействием властей. 

Ношу с собой отпугиватель для собак, без него не выхожу. Ребенку для передвижения по городу также купила. Причем он должен быть всегда в руках. Собаки нападали, когда я с ребенком на велосипеде ехала

– рассказывает жительница.

Особенно люди волнуются накануне нового учебного года: вокруг школ немало стай. 

На 23 МКР с начала лета было около десятка, сейчас стая более 20… Да просто страшно ходить, гулять, детей дальше метра от себя не отпускаем. Ребенку запрещаю на самокате покататься, велосипеде – опасно

– говорит другая мариупольчанка.

По словам очевидцев, собак в городе становится все больше, а местная "администрация" не принимает никаких действенных мер. Некоторые жители даже призывают к радикальным методам: 

Долго мы еще будем обсуждать тему собак, не пора ли самим действовать. Они нападают на детей и взрослых, загрызают насмерть. Если государство не может с ними справиться, то давайте мы сами их истреблять

– пишут мариупольцы в соцсетях.

По официальным данным оккупационных властей, в городе уже более 10 тысяч бездомных собак. Проблема возникла после того, как во время блокады россияне уничтожили КП "Счастливые животные" – предприятие, которое занималось стерилизацией и временным содержанием животных. После прихода оккупантов регулирование численности собак фактически прекратилось.

Легитимный Городской совет города заявляет, что псевдоглава города Антон Кольцов пообещал до конца года стерилизовать лишь 500 животных и в очередной раз заявил о строительстве приюта. Но даже эти меры выглядят мизерными на фоне реальной проблемы: чтобы остановить размножение более 10 тысяч собак, нужны годы системной работы.

