Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу

Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису у соцмережі Х мільярдера Ілона Маска після того, як наклала на неї штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо прозорості. Про це заявив представник компанії Нікіта Бієр, передає УНН.

Іронія вашого оголошення: ви увійшли в свій неактивний рекламний обліковий запис, щоб скористатися вразливістю в нашому Ad Composer - опублікувати посилання, яке вводить користувачів в оману, змушуючи їх думати, що це відео, і штучно збільшити його охоплення

Він також додав, що "X вважає, що всі повинні мати рівний голос на нашій платформі".

Однак, схоже, ви вважаєте, що ці правила не повинні застосовуватися до вашого облікового запису. Ваш рекламний обліковий запис було заблоковано