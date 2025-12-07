Соцмережа Х Маска заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу
Єврокомісія втратила доступ до свого рекламного облікового запису в соцмережі X після накладення штрафу у 120 млн євро за порушення правил прозорості. Представник компанії Нікіта Бієр заявив, що обліковий запис було заблоковано через спробу використання вразливості.
Деталі
Іронія вашого оголошення: ви увійшли в свій неактивний рекламний обліковий запис, щоб скористатися вразливістю в нашому Ad Composer - опублікувати посилання, яке вводить користувачів в оману, змушуючи їх думати, що це відео, і штучно збільшити його охоплення
Він також додав, що "X вважає, що всі повинні мати рівний голос на нашій платформі".
Однак, схоже, ви вважаєте, що ці правила не повинні застосовуватися до вашого облікового запису. Ваш рекламний обліковий запис було заблоковано
Нагадаємо
У п'ятницю Європейська комісія наклала штраф у розмірі 120 мільйонів євро на платформу X Ілона Маска, що стало першим в історії штрафом, накладеним відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.
Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати".
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порекомендував американському підприємцю Ілону Маску відправитися на Марс після того, як Маск запропонував ідею розпуску Європейського Союзу.
Маск викликав чергову хвилю обговорень, опублікувавши на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) провокативне зображення, що містить критику Європейського Союзу.