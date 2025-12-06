Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X

У суботу, 6 грудня, Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати". Про це він написав у Х, пише УНН.

"ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", - йдеться у повідомленні Маска.

Доповнення

Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.

