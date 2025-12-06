Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 12333 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 22090 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 23950 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 34505 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 44070 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33747 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 63128 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39084 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37080 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47564 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.1м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 11038 перегляди
У Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу та два електропотяги6 грудня, 10:04 • 5048 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США6 грудня, 10:17 • 10650 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ6 грудня, 11:02 • 7358 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 11552 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 11626 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 30541 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 45533 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 63128 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 55575 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 25667 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 34078 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 36042 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 50022 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 49077 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати". Він вважає, що суверенітет слід повернути окремим країнам.

Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X

У суботу, 6 грудня, Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати". Про це він написав у Х, пише УНН.

"ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", - йдеться у повідомленні Маска.

Доповнення

Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.

Google та величезний штраф ЄС: американський гігант змінить рекламні послуги, щоб відповідати правилам конкуренції14.11.25, 12:15 • 3398 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Європейська комісія
Європейський Союз
Ілон Маск