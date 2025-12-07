Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 19958 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 26788 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 37547 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 36608 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 45182 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 49927 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 36975 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 72809 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41346 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38038 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
93%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пошкоджений танкер російського "тіньового флоту" сів на мілину біля берегів Болгарії6 грудня, 15:21 • 3514 перегляди
Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - БудановVideo6 грудня, 15:38 • 5056 перегляди
На Київщині надзвичайники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у трьох районахPhotoVideo6 грудня, 15:49 • 5912 перегляди
Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі XVideo6 грудня, 17:30 • 14928 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні21:24 • 7936 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 26898 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 39101 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 53477 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 72809 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 63064 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 30551 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 39149 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 40855 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 54831 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 53418 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порекомендував Ілону Маску відправитися на Марс. Це сталося після того, як Маск запропонував ідею розпуску Європейського Союзу, розкритикувавши ЄС за штраф у 120 млн євро.

Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порекомендував американському підприємцю Ілону Маску відправитися на Марс після того, як Маск запропонував ідею розпуску Європейського Союзу, інформує УНН з посиланням на допис Маска у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

Все почалося з того, що американський мільярдер розкритикував ЄС після того, як Єврокомісія наклала на його платформу X штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорості.

У відповідь Маск заявив, що ЄС варто ліквідувати, а суверенітет передати окремим державам, щоб уряди краще представляли інтереси своїх громадян. У наступному повідомленні він додав, що Єврокомісія своєю бюрократією придушує народ Європи. Пізніше Маск опублікував ще один пост, у якому написав: "Скільки ще часу до того, як ЄС зникне?".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова мільярдера, зібравши більше 15 тисяч вподобань: "Лети на Марс. Там немає цензури нацистських вітань", - йдеться у дописі Сикорського.

Нагадаємо

Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.  

У суботу, 6 грудня, Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати". 

Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати05.12.25, 16:02 • 11226 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Радослав Сікорський
Європейська комісія
Європейський Союз
Ілон Маск
Польща