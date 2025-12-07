Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порекомендував американському підприємцю Ілону Маску відправитися на Марс після того, як Маск запропонував ідею розпуску Європейського Союзу, інформує УНН з посиланням на допис Маска у соцмережі Х (Twitter).

Деталі

Все почалося з того, що американський мільярдер розкритикував ЄС після того, як Єврокомісія наклала на його платформу X штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорості.

У відповідь Маск заявив, що ЄС варто ліквідувати, а суверенітет передати окремим державам, щоб уряди краще представляли інтереси своїх громадян. У наступному повідомленні він додав, що Єврокомісія своєю бюрократією придушує народ Європи. Пізніше Маск опублікував ще один пост, у якому написав: "Скільки ще часу до того, як ЄС зникне?".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова мільярдера, зібравши більше 15 тисяч вподобань: "Лети на Марс. Там немає цензури нацистських вітань", - йдеться у дописі Сикорського.

Нагадаємо

Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.

У суботу, 6 грудня, Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати".

Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати