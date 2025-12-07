Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порекомендував Ілону Маску відправитися на Марс. Це сталося після того, як Маск запропонував ідею розпуску Європейського Союзу, розкритикувавши ЄС за штраф у 120 млн євро.
Деталі
Все почалося з того, що американський мільярдер розкритикував ЄС після того, як Єврокомісія наклала на його платформу X штраф у розмірі 120 млн євро за порушення правил прозорості.
У відповідь Маск заявив, що ЄС варто ліквідувати, а суверенітет передати окремим державам, щоб уряди краще представляли інтереси своїх громадян. У наступному повідомленні він додав, що Єврокомісія своєю бюрократією придушує народ Європи. Пізніше Маск опублікував ще один пост, у якому написав: "Скільки ще часу до того, як ЄС зникне?".
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на слова мільярдера, зібравши більше 15 тисяч вподобань: "Лети на Марс. Там немає цензури нацистських вітань", - йдеться у дописі Сикорського.
Нагадаємо
Європейська комісія оштрафувала платформу X Ілона Маска на 120 мільйонів євро за порушення прозорості згідно із Законом ЄС про цифрові послуги. Це перший штраф, накладений відповідно до флагманського закону блоку про модерацію контенту.
У суботу, 6 грудня, Ілон Маск відреагував на рішення Європейської комісії оштрафувати соцмережу X, заявивши, що Євросоюз потрібно "ліквідувати".
