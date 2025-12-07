$42.180.00
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Глава МИД Польши отправил Илона Маска на Марс

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский порекомендовал Илону Маску отправиться на Марс. Это произошло после того, как Маск предложил идею роспуска Европейского Союза, раскритиковав ЕС за штраф в 120 млн евро.

Глава МИД Польши отправил Илона Маска на Марс

Глава МИД Польши Радослав Сикорский порекомендовал американскому предпринимателю Илону Маску отправиться на Марс после того, как Маск предложил идею роспуска Европейского Союза, информирует УНН со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х (Twitter).

Подробности

Все началось с того, что американский миллиардер раскритиковал ЕС после того, как Еврокомиссия наложила на его платформу X штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил прозрачности.

В ответ Маск заявил, что ЕС стоит ликвидировать, а суверенитет передать отдельным государствам, чтобы правительства лучше представляли интересы своих граждан. В следующем сообщении он добавил, что Еврокомиссия своей бюрократией подавляет народ Европы. Позже Маск опубликовал еще один пост, в котором написал: "Сколько еще времени до того, как ЕС исчезнет?".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова миллиардера, собрав более 15 тысяч лайков: "Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - говорится в сообщении Сикорского.

Напомним

Европейская комиссия оштрафовала платформу X Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение прозрачности согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это первый штраф, наложенный в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.

В субботу, 6 декабря, Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать".

