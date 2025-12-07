Глава МИД Польши отправил Илона Маска на Марс

Глава МИД Польши Радослав Сикорский порекомендовал американскому предпринимателю Илону Маску отправиться на Марс после того, как Маск предложил идею роспуска Европейского Союза, информирует УНН со ссылкой на сообщение Маска в соцсети Х (Twitter).

Подробности

Все началось с того, что американский миллиардер раскритиковал ЕС после того, как Еврокомиссия наложила на его платформу X штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил прозрачности.

В ответ Маск заявил, что ЕС стоит ликвидировать, а суверенитет передать отдельным государствам, чтобы правительства лучше представляли интересы своих граждан. В следующем сообщении он добавил, что Еврокомиссия своей бюрократией подавляет народ Европы. Позже Маск опубликовал еще один пост, в котором написал: "Сколько еще времени до того, как ЕС исчезнет?".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на слова миллиардера, собрав более 15 тысяч лайков: "Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий", - говорится в сообщении Сикорского.

Напомним

Европейская комиссия оштрафовала платформу X Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение прозрачности согласно Закону ЕС о цифровых услугах. Это первый штраф, наложенный в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.

В субботу, 6 декабря, Илон Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать".

Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать