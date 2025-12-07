Соцсеть Х Маска заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после штрафа
Еврокомиссия потеряла доступ к своему рекламному аккаунту в соцсети Х миллиардера Илона Маска после того, как наложила на нее штраф в размере 120 млн евро за нарушение правил ЕС по прозрачности. Об этом заявил представитель компании Никита Биер, передает УНН.
Детали
Ирония вашего объявления: вы вошли в свой неактивный рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью в нашем Ad Composer — опубликовать ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что это видео, и искусственно увеличить его охват
Он также добавил, что "X считает, что все должны иметь равный голос на нашей платформе".
Однако, похоже, вы считаете, что эти правила не должны применяться к вашей учетной записи. Ваш рекламный аккаунт был заблокирован
Напомним
В пятницу Европейская комиссия наложила штраф в размере 120 миллионов евро на платформу X Илона Маска, что стало первым в истории штрафом, наложенным в соответствии с флагманским законом блока о модерации контента.
Маск отреагировал на решение Европейской комиссии оштрафовать соцсеть X, заявив, что Евросоюз нужно "ликвидировать".
Глава МИД Польши Радослав Сикорский порекомендовал американскому предпринимателю Илону Маску отправиться на Марс после того, как Маск предложил идею роспуска Европейского Союза.
Маск вызвал очередную волну обсуждений, опубликовав на своей странице в соцсети X (Twitter) провокационное изображение, содержащее критику Европейского Союза.