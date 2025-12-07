Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 28857 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 38398 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 47423 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 45960 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 52259 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52695 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38796 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 78738 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43068 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38612 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
94%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі6 грудня, 22:38 • 4062 перегляди
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02 • 5860 перегляди
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися6 грудня, 23:29 • 2974 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 6594 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 3762 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 35107 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 45031 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 58830 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 78736 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 68106 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Лондон
Державний кордон України
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33888 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42780 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44341 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58363 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 56621 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Шахед-136

Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Маск знову вирізняється своєю незрозумілою поведінкою, опублікувавши досить дивне зображення прапора ЄС та Третього рейху на своїй сторінці у соцмережі.

Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення

Мільярдер Ілон Маск викликав чергову хвилю обговорень, опублікувавши на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) провокативне зображення, що містить критику Європейського Союзу, пише УНН.

Деталі

На картинці, опублікованій Маском, зображено прапор ЄС, розділений навпіл нацистською символікою. Над зображенням міститься підпис "Четвертий Рейх", що очевидно натякає на критичне порівняння ЄС із нацистським режимом.

Відомий своїми нетривіальними вчинками, особливо у політичних питаннях, Маск не надав жодних пояснень щодо причин розміщення цього зображення.

Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі X06.12.25, 19:30 • 19270 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуНовини з соцмереж
Соціальна мережа
Європейський Союз
Ілон Маск