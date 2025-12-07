Ілон Маск порівняв Євросоюз із "Четвертим Рейхом", опублікувавши провокативне зображення

Мільярдер Ілон Маск викликав чергову хвилю обговорень, опублікувавши на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) провокативне зображення, що містить критику Європейського Союзу, пише УНН.

Деталі

На картинці, опублікованій Маском, зображено прапор ЄС, розділений навпіл нацистською символікою. Над зображенням міститься підпис "Четвертий Рейх", що очевидно натякає на критичне порівняння ЄС із нацистським режимом.

Відомий своїми нетривіальними вчинками, особливо у політичних питаннях, Маск не надав жодних пояснень щодо причин розміщення цього зображення.

