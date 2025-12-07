Илон Маск сравнил Евросоюз с "Четвертым Рейхом", опубликовав провокационное изображение

Миллиардер Илон Маск вызвал очередную волну обсуждений, опубликовав на своей странице в соцсети X (Twitter) провокационное изображение, содержащее критику Европейского Союза, пишет УНН.

Детали

На картинке, опубликованной Маском, изображен флаг ЕС, разделенный пополам нацистской символикой. Над изображением содержится подпись "Четвертый Рейх", что очевидно намекает на критическое сравнение ЕС с нацистским режимом.

Известный своими нетривиальными поступками, особенно в политических вопросах, Маск не дал никаких объяснений относительно причин размещения этого изображения.

ч. Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X