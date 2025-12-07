$42.180.00
6 декабря, 20:45 • 28799 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 38290 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 47331 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 45876 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 52194 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 52660 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38775 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 78694 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43046 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38601 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Илон Маск сравнил Евросоюз с "Четвертым Рейхом", опубликовав провокационное изображение

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Маск снова отличается своим непонятным поведением, опубликовав довольно странное изображение флага ЕС и Третьего рейха на своей странице в соцсети.

Илон Маск сравнил Евросоюз с "Четвертым Рейхом", опубликовав провокационное изображение

Миллиардер Илон Маск вызвал очередную волну обсуждений, опубликовав на своей странице в соцсети X (Twitter) провокационное изображение, содержащее критику Европейского Союза, пишет УНН.

Детали

На картинке, опубликованной Маском, изображен флаг ЕС, разделенный пополам нацистской символикой. Над изображением содержится подпись "Четвертый Рейх", что очевидно намекает на критическое сравнение ЕС с нацистским режимом.

Известный своими нетривиальными поступками, особенно в политических вопросах, Маск не дал никаких объяснений относительно причин размещения этого изображения.

ч. Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети X

Степан Гафтко

Новости МираНовости из соцсетей
Социальная сеть
Европейский Союз
Илон Маск