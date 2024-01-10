США подготовили резолюцию в поддержку демократии Тайваня - Reuters

Согласно копии резолюции, имеющейся в распоряжении Reuters, десятки членов Конгресса США поддерживают закон, восхваляющий демократию в Тайване. Отмечается, что это может вызвать гнев Пекина за несколько дней до выборов в Тайване, передает УНН.

Решено, что Сенат... предан поддержке самообороны Тайваня и свободы его народа путем эффективного сдерживания с использованием всех элементов власти Соединенных Штатов. - говорится в резолюции.

Детали

По данным Reuters авторами резолюции в поддержку демократии Тайваня являются по меньшей мере 28 республиканцев и демократов. Сенат.

Отмечается, что этим документом поддерживается "верховенство закона и активное гражданское общество, разнообразная экономика и стабильная политическая система" Тайваня и есть сравнение этих постулатов с ситуацией в Китае.

Составители резолюции надеются, что на этой неделе она будет принята единогласно.

Республиканец Дэн Салливан, который предложил резолюцию вместе с сенатором-демократом Тимом Кейном подчеркнул, что сторонники этого мероприятия не выбирают сторону в предстоящих президентских выборах в Тайване.

Есть три сильных кандидата, три сильные партии. Наше обязательство должно заключаться в справедливом процессе, который не подрывают принудительные действия со стороны Пекина. - сказал Салливан журналистам Reuters.

Контекст

Избиратели Тайваня в субботу собираются голосовать на президентских и парламентских выборах, проходящих на фоне развернувшейся словесной войны между Тайванем и Китаем. Китай до сих пор считает остров своей территорией, несмотря на решительные возражения правительства Тайваня.

Правительство Тайваня обвиняет Китай в беспрецедентной кампании вмешательства в выборы. Ранее сообщалось, что Китай использует все, от военной деятельности до торговых санкций, чтобы склонить голоса в сторону кандидатов, которым Пекин может отдать предпочтение.

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Дополнительно

Соединенные Штаты являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваню.

Президент-демократ Джо Байден в прошлом году обратился в Сенат с просьбой одобрить миллиарды долларов на помощь Тайваню в сфере безопасности, но законодатели еще не проголосовали за его запрос. Республиканцы настаивают на том, чтобы пакет помощи, который также включает деньги на войну Украины с Россией, был связан с пересмотром иммиграционной политики США.

Фактический посол Тайваня в Соединенных Штатах Александр Юи во вторник встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, что вызвало жалобу со стороны Китая. Китай регулярно выражает возражения против любой формы того, что он считает официальными контактами между тайваньскими и американскими официальными лицами. Китай утверждает, что это вмешательство во внутренние дела Китая.

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