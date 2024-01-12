Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  160362 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  193739 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  162844 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  216161 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  158250 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172938 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  143129 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване

Блинкен встретится с китайским чиновником Лю Цзяньчао в Вашингтоне накануне выборов на Тайване, поскольку США предостерегают от вмешательства.

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Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване

Северная Корея готовится принять первых туристов с 2020 года

Северная Корея планирует разрешить въезд российской туристической группе, что свидетельствует о потенциальном ослаблении строгого пограничного контроля после пандемии. Четырехдневный тур, который начнется 9 февраля, включает Пхеньян и горнолыжный курорт.

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Северная Корея готовится принять первых туристов с 2020 года

CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании

Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море после ударов западных союзников по Йемену. Эти удары были ответом на угрозы хуситов мировой торговле.

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CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании

День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января

Исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих новогодних обещаний.

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День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января

Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену

Россия попросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ударов Великобритании и США по Йемену. На заседании также будет обсуждаться более широкая ситуация на Ближнем Востоке.

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Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену

Нет доказательств, что Украина незаконно вывозила предоставленное США оружие - Пентагон

Пентагон не нашел достоверных доказательств незаконного экспорта Украиной оружия, предоставленного США; Украина предоставила полный доступ для подотчетности.

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Нет доказательств, что Украина незаконно вывозила предоставленное США оружие - Пентагон

Удары по хуситам наносились управляемыми бомбами - Минобороны Британии

Британские самолеты Typhoon нанесли удары по двум целям хуситов в Йемене, чтобы уничтожить угрозу от беспилотников и ракет.

Новости Мира •   •  12594 просмотра
Удары по хуситам наносились управляемыми бомбами - Минобороны Британии

Премьер Британии Сунак подтвердил обстрел Йемена

Премьер-министр Великобритании Сунак подтвердил целенаправленные удары ВВС по объектам хуситов в Йемене вместе с США для обеспечения безопасности на море.

Война •   •  16447 просмотра
Премьер Британии Сунак подтвердил обстрел Йемена

Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы - CNN

Министр обороны США Ллойд Остин, находясь в больнице, руководил ударами по объектам хуситов в Йемене с помощью защищенной связи. Остин находится в больнице с 1 января из-за послеоперационных осложнений.

Новости Мира •   •  11755 просмотра
Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы - CNN

В Госдепе США объяснили санкции против минобороны рф передачей ракет из КНДР

США наложили санкции на российское физическое лицо и компании за передачу ракет КНДР России.

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В Госдепе США объяснили санкции против минобороны рф передачей ракет из КНДР