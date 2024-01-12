Блинкен встретится с высокопоставленным чиновником Китая накануне выборов в Тайване

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится с высокопоставленным китайским чиновником Лю Цзяньчао в Вашингтоне в пятницу. Переговоры состоятся всего за день до выборов в Тайване, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Президентские и парламентские выборы 13 января в Тайване являются первой попыткой в 2024 году для администрации Байдена стабилизировать связи с Китаем.

Расписание Блинкена не содержит дополнительных подробностей о встрече, но она станет последней в шквале американо-китайских взаимодействий после ноябрьского саммита между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Контекст

Правительство Тайваня обвинило Китай в беспрецедентной кампании вмешательства в выборы, используя все, от военной деятельности до торговых санкций, чтобы склонить голоса в сторону кандидатов, которым Пекин может отдать предпочтение. Китай назвал эти обвинения "грязными трюками".

Вашингтон предупредил Китай не вмешиваться в выборы на демократически управляемом острове и заявил, что Пекин станет провокатором, если он решит ответить дополнительным военным давлением.

Китай никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить Тайвань под свой контроль.

США являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваню, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с островом. Китай говорит, что Тайвань является его самой святой красной линией и самой опасной проблемой в американо-китайских отношениях, предупреждая, что любой шаг к формальной независимости острова означает конфликт.

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